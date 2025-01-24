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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İzmir'deki Sağlık Yatırımları Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İzmir'deki Sağlık Yatırımları Açıklaması
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir’de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Tepecik ve Bozyaka hastanelerinin 2025 yatırım programına alındığını açıkladı. Ayrıca Bolu'daki otel yangınında yaralanan 8 kişi için hastanelerde tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'deki sağlık yatırımlarına ilişkin, "Tepecik Hastanesini 2025 yatırım programımıza aldık. Tepecik ile ilgili proje yapacağız. Bozyaka Hastanesi de aynı şekilde. Bütün sağlık hizmetlerin en iyi şekilde sunmaya çalışacağız" dedi. Memişoğlu ayrıca, Bolu'daki otel yangını nedeniyle hastanelerde tedavi gören 8 yaralı bulunduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de ilk olarak İzmir Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Memişoğlu, Vali Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop tarafından karşılandı. Ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 39'uncu ilimiz olan ziyaretimizi Ege'nin incisi İzmir'e yapıyoruz. İzmir, sağlık anlamında iyi yerlerde. 31'i kamu hastanesi olmak üzere bir şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanelerimiz, 2 tane üniversite hastanemiz, toplam 64 hastanemizle sağlık anlamında Türkiye'nin en önemli yerlerinden bir tanesi. Valimiz, milletvekillerimiz, siyasetçilerimizle birlikte daha iyi sağlık hizmeti için toplantılar yapıp, ziyaretlerde bulunacağız" dedi.

"8 yaralımız kaldı"

Bolu'da yaşanan olay için üzgün olduklarını aktaran Bakan Memişoğlu, "Orada rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 8 tane yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Yaralılarımızı acil şifalar diliyoruz. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Öncelikli hedefimiz koruyucu hekimlik"

Öncelikli hedeflerinin 'koruyucu hekimlik' olduğundan bahseden Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların hastalanmadan sağlıklı kalmasını sağlamak. Bağımlılık, sigara, kötü beslenme, hareketsizlik gibi maalesef bedenimizi ve sağlığımızı engelleyen unsurları dışlamak. Hastalanmadan sağlığımızı korumak için de aile hekimliğimizi ön planad tutmaya çalışıyoruz. İzmir'de aile hekimlikleri yapıyoruz. Birçok inşaatımız var. Kurumsal kimlik kazandıracağız. Daha da iyi olacağız."

"Acil servislerdeki yoğunlukları azaltmaya çalışıyoruz"

Özellikle kış döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir miktar artmakta olduğunu vurgulayan Memişoğlu, geçen seneye göre bir farklılığın olmadığının altını çizdi. Bu hastalıkların birçoğunun istirahat ve iyi beslenmeyle daha çabuk geçen hastalıklar olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, acildeki yoğunlukları mümkün olduğu kadar azaltmaya çalıştıklarını da vurguladı.

"Randevu sıkıntılarımızı bir miktar azalttık"

Konuşmasında randevuyla ilgili sorunları da bir miktar azalttıklarını anlatan Memişoğlu, "Daha da azaltacağız. Bu konuda il müdürlüklerimize talimatımız bu. İzmir için özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Çok güzel bir şehir hastanemiz var. Çok iyi hizmetler veriyor. Şu anda sağlığın odak noktası olmuş durumda. Ama kurumsal olarak kültürü olan, geçmişte büyük hizmetler vermiş, halen daha hizmet vermeye devam eden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi hastanelerimizi fiziki olarak yenileyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Tepecik Hastanesi projesi

Tepecik Hastanesi'ni 2025 yatırım programına aldıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, sözlerine şunları ekledi:

"Tepecik ile ilgili proje yapacağız. Bozyaka Hastanesi de aynı şekilde. Bütün sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalışacağız. Aliağa'da Dokuz Eylül Üniversitemizin yaptığı bir hastane var. İnşallah onu da çok yakın zamanda hizmete sunmaya çalışacağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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