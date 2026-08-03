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Bakanlardan Sağlık ve Güvenlik İçin Ortak Çalışma Mesajı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu ile İçişleri Bakanı Çiftçi, bakanlıklar arası ortak çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede özellikle afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile Hayat 112 uygulamasının ele alındığı belirtildi. Her iki bakan da vatandaşların sağlık ve güvenliği için iş birliğinin süreceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlıklarımız arasında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdiğimiz son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, nazik ziyaretleri için Çiftçi'ye teşekkür etti.

Bakan Çiftçi de görüşmeye ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile vatandaşlarımızın acil hizmetlere hızlı ve kolay erişimini sağlayan Hayat 112 uygulamamız başta olmak üzere Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları Bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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