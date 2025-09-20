Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çanakkale Tarihi Alan'da

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale temasları kapsamında Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Çanakkale'ye geldi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gelibolu Tarihi Alan'da bulunan Şehit Tabip Binbaşı'nın Mezarı, Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi ve Şehitler Abidesini ziyaret etti, şehit kabirleri başında dua etti.

Ziyarette, Bakan Memişoğlu'na Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. - ÇANAKKALE