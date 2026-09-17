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Sağlık Bakanı Memişoğlu ABD’de

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Sağlık Bakanı Memişoğlu ABD’de
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD’de Hermes Biosciences şirketini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'de Hermes Biosciences şirketini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Bakan Memişoğlu, ABD'de biyoteknoloji alanında çalışmalar yürüten, Stanford Üniversitesinde Biyomühendislik Profesörü Dr. Utkan Demirci'nin kurduğu Hermes Biosciences şirketini ziyaret etti.

Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, kanser, yenileyici tıp, organ ve doku hasarları alanlarında çalışmaların yürütüldüğü moleküler biyoloji laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Ar-Ge çalışmalarını yerinde değerlendiren Memişoğlu, şirketin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, karşılıklı bilgi paylaşımı ve yenilikçi sağlık teknolojileri üretiminin desteklenmesine yönelik iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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