Sağlık Bakanı Koca: "Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor.
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Sağlık Bakanı Koca: "Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüs salgını başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ARALIK AYINDA ARTIŞ OLABİLİR"
Koronavirüs vakalarından yeniden bir artışın olabileceği konusunda vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Koca, "Kovid Aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı" diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika