Sağlık Bakanı Koca, AK Parti Mardin İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Yüzyılı alelade söylenmiş, sloganik bir söz değil. Türkiye Yüzyılı, meydan okumanın adıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Yüzyılı alelade söylenmiş, sloganik bir söz değil. Türkiye Yüzyılı, meydan okumanın adıdır. Türkiye Yüzyılı, 85 milyonun omuz omuza verdiği, dışa karşı bir olduğu, sağlıktan eğitime, bilişime ve teknolojiye her alanda 'ben de varım' dediği yüzyılın adıdır." dedi.

Bakan Koca, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, milletvekilleri Faruk Kılıç, Muhammed Adak ve İl Başkanı Vahap Alma ile bir araya geldi.

Ardından partililerle buluşan Koca, buradaki konuşmasında, vatandaşa sunulan hizmetlerin eksiksiz yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Bu noktada özeleştiri yapılması gerektiğinin, sunulan hizmetlerde eksiklikler bulunduğunun altını çizen Koca, Mardin'deki seçim sonuçlarına işaret etti.

Koca, "Nerede sorunlarımız var? Sorun bizim duruşumuzda, yürüyüşümüzde, sorun bizim tevazu göstermeyişimizde... Tevazu ilişkileri anormal derecede onaran bir özelliğe sahip ama biz tevazudan uzak duruyoruz. Tevazu kendini altta, muhatabını yukarıda görmek anlamında değildir. Tevazu, insanın, özellikle insan üstü varlığın bilincinde olarak yaşamaktır, bir yaşam şeklidir. Tevazu karşındaki muhatabının statüsüne göre değişmez, insan ise tevazu devreye girer." ifadesini kullandı.

Bu anlamda herkesin 85 milyon vatandaşa yakın olması gerektiğini vurgulayan Koca, "Cumhurbaşkanımızın söylemiyle vatandaşlarımıza hizmet siyasetine devam edeceğiz ama tevazuyu da mütevazı davranışı da asla ihmal etmeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Koca, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkati çekerek, " Türkiye Yüzyılı alelade söylenmiş, sloganik bir söz değil. Türkiye Yüzyılı, meydan okumanın adıdır. Türkiye Yüzyılı, 85 milyonun omuz omuza verdiği, dışa karşı bir olduğu, sağlıktan eğitime, bilişime ve teknolojiye her alanda 'ben de varım' dediği yüzyılın adıdır." dedi.

Türkiye'nin dünyada adından söz ettirmesinin, mazlumun ve mağdurun sesi olma misyonunun Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde olduğunu aktaran Koca, Ukrayna-Rusya savaşında da tek güvenilen ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

Koca, Türkiye'nin pandemi döneminde de 85 milyon vatandaşıyla omuz omuza verirken, 163 ülkeye uçaklar dolusu yardımda bulunduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nı "kimlik siyaseti yerine birlik siyaseti", "kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyaseti", "inkar, nefret siyaseti yerine sevgi siyaseti", "tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyaseti" olarak tanımladığını anlatan Koca, bu anlamda insanı hizmetin önemine dikkati çekti.

Mardin'deki sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Koca, Mardin Şehir Hastanesinin devreye girmesiyle şehrin 40 yıllık sağlık sorunlarının çözüme kavuşacağını, bir sağlık üssü konumuna geleceğini söyledi.

Bakan Koca, konuşmasının ardından partililerin sorularını da yanıtladı.