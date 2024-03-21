Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'deki Sağlık Yatırımlarını İnceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an faaliyette olan 24, inşaatı devam eden 14 şehir hastanemiz var. 3 şehir hastanesinin de yapımı planlanıyor. Bütün büyük şehirlerimizde bundan böyle şehir hastanesinin olacağı şeklinde bir planlama içindeyiz. Şehir hastanelerimizde bütün ülkede verilen sağlık hizmetinin 4'te 1'i veriliyor." dedi.

Bakan Koca, yapımı tamamlanan Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, hastaları ziyaret etti. Koca, burada yaptığı açıklamada, Mardin'e özellikle sağlık yatırımlarını yerinde görmek ve incelemek üzere geldiklerini söyledi.

Kızıltepe ilçesinde 300 yatak kapasiteli tek bina olan devlet hastanesini inşaatı biten ek binayla 500 yataklı bir hastaneye dönüştürdüklerini kaydeden Koca, şöyle konuştu:

"Hastanede, bütün birimlerin teknik altyapısı güçlü kılındı. Özellikle Kızıltepe'de de anjiyo ünitesi kurulması planlandı. Kızıltepe Devlet Hastanesinde de anjiyo ve koroner yoğun bakım ünitesi olacak. 500 yatakla hizmet veren, anjiyo ünitesi ve güçlü bir altyapısı olan hastanemiz söz konusu olacak. Bunun dışında özellikle bu ilave ek bina ile acil hizmetler daha geniş bir alanda olacak."

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının da 6 ay önce hizmete girdiğini ve bu sayede hastanenin 700 yataklı olduğunu aktaran Koca, hastanede özellikle kardiyoloji açısından güçlü bir altyapı oluşturduklarını, şu ana kadar 20'e yakın baypas ameliyatı yapıldığını anlattı.

Mardin Şehir Hastanesinin ihalesinin yapıldığını ve inşaatının başladığını bildiren Koca, inşaatın gelecek yıl ortasına doğru bitmesini ve hastanenin hizmete açılmasını öngördüğünü söyledi.

Şehir hastanelerini özellikle bütün birimleriyle yetkin olan ve hastanın bir başka birime veya ile sevk edilmediği hastaneler olarak planladıklarına dikkati çeken Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu an faaliyette olan 24, inşaatı devam eden 14 şehir hastanemiz var. 3 şehir hastanesinin de yapımı planlanıyor. Bütün büyük şehirlerimizde bundan böyle şehir hastanesinin olacağı şeklinde bir planlama içindeyiz. Şehir hastanelerimizde bütün ülkede verilen sağlık hizmetinin 4'te 1'i veriliyor. Devam eden şehir hastanelerimizden biri de Mardin'de. Mardin'in 40 yıllık sağlık altyapı yatırımı yakın bir tarihte tamamlanmış olacak."

Kentte planlanan yatırımları da aktaran Koca, Derik, Dargeçit ve Midyat ilçesindeki devlet hastanelerine ek binalar yaparak, yatak sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Koca'ya, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve sağlık çalışanları eşlik etti.