Saddam Hüseyin'in torunundan iktidar yürüyüşü: "Üst düzey isimler ve generallerimiz Erbil'de"

Mesut Uday Hüseyin:

" ( Irak halkını) Pazar günü barışçıl gösterilere, Irak'ı yeniden inşa etmeye ve özgür bir Irak'ı yaşamaya çağırıyorum"

ANKARA - Saddam Hüseyin'in torunu Mesut Uday Hüseyin, "Irak Ulusal Muhalefet Cephesinin Başkanı liderim Prof. Dr. İmad Hamis, Irak muhalefetinin önde gelen üst düzey isimleri ve generallerimiz Irak'ta iktidarın önünü açmak için Erbil'de bulunuyor" dedi.

Saddam Hüseyin'in torunu Mesut Uday Hüseyin, Irak'ta yaşanan son gelişmeleri ve Irak hakkındaki görüşleri hakkında açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada Uday, "Aziz Irak halkı, size Irak'ı kurtarma ve bu aziz vatanın değerleri üzerinde bulunan şer bağımlılık ve tahakküm güçlerinden kurtulma ve gerçek sahiplerine geri dönüşünün müjdesini veriyorum. Büyük Irak'ın kurtuluşu için gece gündüz çalışan özgür vatan severlere selam olsun. Amerika'nın bölgedeki hareketliliği ve Irak'ta yeniden konuşlanmasıyla aynı zamana denk gelen ve Amerika'dan özel dosyasıyla gelen Türkiye temsilcisi olduğum Irak Ulusal Muhalefet Cephesinin Başkanı liderim Prof. Dr. İmad Hamis, Irak muhalefetinin önde gelen üst düzey isimleri ve generallerimiz Irak'ta iktidarın önünü açmak için Erbil'de bulunuyor" diye konuştu.

Irak'ta beklenen değişimin geldiğini belirten Uday, "Bu değişim kendilerine politikacı asker diyenlerin çoğu için bir pusu. Ayrıca Irak'ta yıkımı başlatanın bu bilinmeyeni bitirmesi an meselesi. Bu israfı kim getirdiyse tarihin çöplüğüne atmak için çalışmaları sürdüren de o" dedi.

"(Irak halkını) Barışçıl gösterilere, Irak'ı yeniden inşa etmeye ve özgür bir Irak'ı yaşamaya çağırıyorum"

Irak halkına çağrıda bulunan Uday, "Siz büyük Irak halkını, Arabı, Kürdü, Türkmen'le Sünni ve Şii tüm mezheplere bağlı Müslümanları; Hristiyan toplumunu, etnik grupları ve Irak'ın tüm renklerini bu pazar günü işsizlik, yolsuzluk ve hizmet eksikliği gerçeğiyle başlayan Ekim Devrimine, barışçıl milyonluk gösterilere, Irak'ı yeniden inşa etmeye ve özgür bir Irak'ı yaşamaya çağırıyorum. İran'ın hegemonyasının çöküşüne son kez hizmet eden Bağdat Yeşil Bölgesi'ndeki milis hükümetine karşı Irak ulusal muhalefeti, büyük Ekim Devrimi ruhunun gerçek ifadesidir. Özgür Irak, işgalci İran manda yönetiminin açık ve sadık meşru temsilcisidir. Irak Ulusal Muhalefet cephesinin Irak'ta öncelikle ortaya koyacağı aksiyon, adaletsizliği, gericiliği, öldürme ve yağmacılığa düşkün yozlaşmış mevcut rejimi devirip onun köklerini ve uşaklarının İran ve diğer ülkelerinin ajanlarının kuyruğundan söküp atmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Binlerce şehit vermeye hazırız"

Muhalefet kadrolarının Irak'ın birliğine ve Irak halkına yakışır kadrolar olduğunun altını çizen Mesud, "Ekim Devrimi binlerce şehit verdi. Şehitlik makamına göz dikmiş yiğitlerle binlerce şehit vermeye hazırız. Bütün şehitlerin kanı komplocuların ensesindedir" açıklamasında bulundu.