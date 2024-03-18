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AK Parti Milletvekili: Dünyada devletine ve milletine bağlı olan tek büyük topluluk Türkiye

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada devletine ve milletine bağlı olan tek büyük topluluk olduğunu belirtti. Çopuroğlu, şehit aileleriyle bir araya gelerek, Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'ni anma ve dua etme fırsatı bulduğunu ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada devletine ve milletine bağlı olan tek büyük topluluk Türkiye" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kartal Şehitliği'nde şehit aileleri ile bir araya geldi. Burada 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü ile ilgili açıklama yapan Çopuroğlu, "Toplumun dinamiklerinden biri şehitler ve şehit aileleri. Burada duygu dolu anlar yaşıyoruz. 109 yıl önce Çanakkale Şehitleri bu vatanı bize bırakmışlar. Onların evlatları, torunları ki depremde şehit olan vatandaşlarımıza kadar hepsi toprağın altında yatıyor. Onlar Allah'ın nimeti ile nimetlenirken, bizlerde inşallah onlara dualarına ve şefaatlerine layık olabilecek işler yapabilmeyi umuyoruz. Dünyada devletine ve milletine bağlı bu kadar büyük bir topluluk sadece Türkiye'de var. İnşallah bu kıvamda bu anlayış da devam ettiğimiz sürece ülkemiz ilelebet payidar kalacak. Burada şehit ailelerimizle zaman zaman konuşmalarımız oldu. Hepsi vatanına, milletine dua ediyor. Devletin bekası için geleceği için dua ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de kıyamet sabahına kadar ülkemizin payidar olması için dua ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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