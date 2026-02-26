Haberler

Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı

Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı
Güncelleme:
Şehit Pilot İbrahim Bolat'ın cenazesinin cemevinde yapılmasına izin verilmediği iddiasını Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Yapılan açıklamada aile tarafından cemevinde tören talebi olmadığı ifade edildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
  • Şehit pilotun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.
  • Daha önce aile talepleri doğrultusunda cemevlerinde şehit törenleri düzenlenmiştir.

Balıkesir'de düşen F-15 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bolat için ikindi namazının ardından Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından sosyal medyada ortaya atılan bir iddia kamuoyunda tartışma yarattı.

"CEMEVİNDE YAPILMASINA İZİN VERİLMEDİ" İDDİASI

Şarkıcı Sabahat Akkiraz, şehit Bolat'ın Alevi olduğunu ve cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediğini öne sürdü. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılım gösterdi.

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' yönündeki iddialar doğru değildir" denildi.

"HERHANGİ BİR TALEP SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

DMM, şehit cenazelerinin ailelerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCEKİ TÖRENLER HATIRLATILDI

Açıklamada ayrıca, daha önce aile talepleri doğrultusunda cemevlerinde de şehit törenleri düzenlendiği hatırlatıldı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerin kasıtlı dezenformasyon olduğu belirtilirken, provokatif paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Olgun Kızıltepe
