Saat 21.00'i işaret eden Özdağ, Bakan Soylu ile ilgili videoyu paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Amerika'nın aparatı" sözlerini kanıtlamasını istemiş ve 1 hafta süre vermişti. Verdiği sürenin dolması üzerine saat 21.00'i işaret eden Özdağ, bahsettiği saatin gelmesiyle Bakan Soylu'ya yönelik açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Özdağ, Bakan Soylu ile telefonda karşılıklı küfürleştiklerini iddia etmişti. Soylu ise "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor. Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur. Hangi pozisyonu aldıkları apaçık ortadadır. Milletimiz itibar etmesin" ifadelerini kullanmıştı.

BİR HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

Bu sözler sonrası 16 Eylül'de bir video paylaşan Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik bu suçlamaları konusunda "Sana bir hafta süre. Bekleyeceğim, bu iddianı kanıtlaman gerekiyor" dedi.

"PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUM"

Öte yandan Soylu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu öne süren Özdağ, "Süleyman Soylu. Ankara ve İstanbul'da 2 büro halinde parti kurma çalışmaları yürüttüğünü biliyorum. Ama çok fazla eksikliklerin olduğunu biliyorsun. Eksikliklerinden bir tanesi özellikle ABD, Almanya ve İngiltere ile ilişkilerdeki eksiklik, bunun farkındasın. Bu ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

SAAT 21:00'İ İŞARET ETTİ

Bir haftanın dolmasının ardından Özdağ, yeni bir paylaşımda bulunarak "Sana bir hafta süre vermiştim, süre doldu Süleyman! Bu akşam 21.00'de sosyal medya hesaplarımdan yayınlayacağım videoyu izle" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'YA YÖNELİK AÇIKLAMADA BULUNDUĞU BİR VİDEO PAYLAŞTI

Saat 21.00'i işaret ettiğinde söz verdiği gibi bir 10 dakikalık video yayınlayan Özdağ, paylaşımına "Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın Süleyman? Trol ordunu ve kontrolündeki siteleri tetikçilik ve eski/yeni iftiralar için kullandın! Zafer Partisi iftiraları, hakaretleri, fiili engellemeleri aşarak yoluna devam edecek" notunu düştü.

GERİ ADIM ATMAYACAĞININ MESAJINI VERDİ

Videoda Zafer Partisi'nin sığınmacılarla ilgili politikası nedeniyle Bakan Soylu'nun çok rahatsız olduğunu ifade eden Özdağ, geri adım atmayacağı mesajını verdi.

"PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞIYOR" İDDİALARINI YİNELEDİ

Bakan Soylu'nun kendisine ait bir troll ordusu kurduğunu iddia eden Özdağ, "Kendisi her ne kadar siyaseti bırakacağını söylese de doğru değil, AK Parti dışında bir partileşme çabası devam ediyor" dedi.