Arıkan'dan, Dervişoğlu'na ziyaret

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti 4'üncü Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Müsavat Dervişoğlu ve Mahmut Arıkan, ortak basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, Suriye'de ve İran'da olup bitenleri konuştuklarını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine işaret eden karşılıklı görüş alışverişlerimiz oldu. Terör örgütlerinden arınmış bir Suriye hayalimizi müştereken paylaştık. Ayrıca İran'da yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerimizi birbirimize ifade ettik. İran'ın kendi geleceğini tayin eden bir ülke olma vasfını sürdürmesi gerektiğini ve Birleşmiş Milletler'in uluslararası kurumları gerekirse devreye sokması konusundaki beklentimizi ifade ettik" dedi.

'PROVOKASYONLAR İTİDALLE KARŞILANMALIDIR'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Açılım süreci ve ona bağlı komisyon çalışmaları üzerinde, komisyona gerekçelerini defalarca açıkladığım şekilde katılmıyoruz. Terör örgütünün ve onun siyasi uzantılarının süreçten arındırılması noktasında bir hakim görüşüm var. Milli hassasiyet alanlarının provokasyon yapılmaya elverişli alanlara dönüştürülmemesi hususunda uyarımı, bu vesileyle tekrarlıyorum. Birtakım kaynağı belli olan yerlerden yapılmış kışkırtmaların yaşama geçirilmesini muhtemel kılabilecek adımların şahidi oluyoruz. Provokasyonlar ve kışkırtmalar mutlak suretle milletimizin süphan göğsünde itidal ile karşılanmalıdır. Türkiye düşmanlarına fayda temin edebilecek, onların istifade edecekleri alanların açılmasına vesile olabilecek; söylemden, eylemden azami ölçüde uzak durmanın gerekli olduğu hususunu da paylaştık" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN ISRARCI DAVRANMASINDAN YANAYIM'

Türkiye'nin güvenliği için Suriye'de kendi kontrolünde bir güvenlik koridoru oluşturması gerektiğine vurgu yapan Dervişoğlu, "Ayrıca, orada bizim toprağımız var, Süleyman Şah Türbesi'nin de yeniden eski yerine taşınması noktasında Türkiye'nin ısrarcı davranmasından yanayım. Suriye'nin açıklamasını sathi olarak gördüm. Arkadaşlarımız ve uzman kişiliklerle birlikte elbette üzerinde değerlendirmede bulunuyoruz. Kimliksiz kişilerin kimliklendirilmesine dair yapılacak birtakım işler ve atılacak adımların, Türkiye'yi ne kadar kıymetli kıldığını da bu vesileyle anlamış olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bölge hassas bir bölge. Suriye, Irak, İran ve Türkiye'yi de içine alan önemli bir coğrafya. Ayrıca son derece yüksek bir stratejik öneme haiz. Ayrıca jeopolitik durumu itibariyle de bölge üzerinde yeni enerji yolları, yeni ticaret yolları, Gazze'de olup bitenler, yaşananlar, daha önce bölgede bugün yapılması istenen Lübnanlaştırma eyleminin demosunun yapıldığı Lübnan Beyrut; bunların tamamını son derece sıhhatli bir biçimde değerlendirmek lazım. Ama burnumuzun dibinde terör örgütlerinden müteşekkil silahlı güçler bulunmasını kabullenebilmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKADAKİ HATALARI DEĞERLENDİRDİK'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ise "Gerek içerideki iktidarın 20 yılı aşkın süredir uygulamış olduğu politikaların ortaya çıkarttığı neticelerin, onarılması zor hatalara yol açması, gerek bölge ülkelerinde yaşanan hadiselerin hızlı bir şekilde cereyan ederek Türkiye'nin etrafındaki çemberin hızlı bir şekilde daralması, siyasi partiler arasındaki münasebetlerin daha da önem arz ettiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Gerek içeride muhalefet partileri olarak, Meclis'te yapacağımız çalışmaları değerlendirme imkanı bulduk, gerekse dış politikada iktidarın yapmış olduğu hataları hem değerlendirdik, hem de iktidara hangi çağrıları yaptığımızda bu hatalardan dönecekler, onların müzakeresini yaptık" dedi.