Saadet Partisi'nden CHP'ye Eleştiri: 'Dışlayıcı Zihniyetten Uzaklaşılmalı'

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in açıklamalarına tepki göstererek, "CHP, bu dar ve dışlayıcı zihniyetten artık derhal uzaklaşmalıdır" dedi.

SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, "Milletimizin tarih boyunca inşa ettiği köklü devlet geleneği, toplumu oluşturan her kesimi kucaklayan, inançlar ve düşünceler arasında ayrım gözetmeyen bir anlayışa dayanır. Bugün de bu geleneğin devamı olarak, kamu yöneticilerinin toplumun çeşitli yapılarıyla sivil toplum kuruluşları, dini cemaatler ve sosyal girişimlerle iletişim kurması, sağlıklı bir devlet-toplum ilişkisi açısından son derece önemlidir.

Bu çerçevede, devletin temsil makamında bulunan bir Valimizin, toplumun önemli bir kesiminde karşılığı olan dini bir yapıyla bir araya gelmesi, onları dinlemesi, görüş alışverişinde bulunması; toplumsal barışa katkı sağlayan, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren bir adımdır. Bu tür temasları, laiklik karşıtı ya da ayrımcılık gibi göstermek; hem yanlış hem de toplumun değerleriyle bağdaşmayan bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

"CHP, bu dar ve dışlayıcı zihniyetten artık derhal uzaklaşmalıdır"

Altun, "İsmailağa Cemaati gibi yapılar, bu toplumun bir gerçeğidir. On yıllardır camilerde verdikleri hizmetlerle, yürüttükleri sosyal yardımlaşma faaliyetleriyle ve dini eğitim çalışmalarıyla halkımızın gönlünde yer etmişlerdir. Bu tür topluluklarla kurulan ilişkiyi "ayrıcalık" gibi değerlendirmek, toplumun inanç değerlerini hedef almak anlamına gelir.

Sayın Aşkın Genç'in konuyu ele alış biçimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef her fırsatta inançlar üzerinden siyaset yapmaya ve toplumu bu konular üzerinden ayrıştırmaya devam edeceğini bir kez daha göstermiştir. CHP, bu dar ve dışlayıcı zihniyetten artık derhal uzaklaşmalıdır. Türkiye'nin ihtiyacı, inançları hedef alan polemikler değil; birleştirici, kapsayıcı ve samimi bir toplumsal uzlaşıdır" şeklinde konuştu.

"Laiklik; din karşıtlığı değil, devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmasıdır" diyen Altun, "Bugün ülkemizin, toplumsal kutuplaşmalardan uzak, inançlara ve yaşam biçimlerine saygılı bir yönetime her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Laiklik; din karşıtlığı değil, devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmasıdır. Bu bağlamda, Valimizin yaptığı ziyaret de tam anlamıyla bu anlayışın bir yansımasıdır. Unutulmamalıdır ki; dini yapılar, gençliğin maneviyatla buluşmasında, kötü alışkanlıklarla mücadelede ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu yapıları ötekileştirmek, toplumun kendi ruh köküne yabancılaşmasına yol açar. Oysa bize düşen; bu değerlere sahip çıkan, adalet ve vicdan ekseninde yöneten bir anlayışı hakim kılmaktır.

Saadet Partisi olarak bizler, toplumun tüm kesimlerini kuşatan, hiçbir inancı veya düşünceyi ötekileştirmeyen, adil ve ahlaklı bir yönetim anlayışını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ