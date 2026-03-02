Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trabzon'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trabzon'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yomra'da düzenlenen iftar programında, İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Türkiye'nin emperyalist planlar karşısında kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gün, siyasi ikbal, kısır çekişme ve ayrışma günü değildir. Gün, emperyalist planların pervasızca sergilendiği bu dönemde, Türkiye ekseni etrafında kenetlenme günüdür." dedi.

Arıkan, partisinin Trabzon İl Başkanlığınca Yomra Kültür Merkezi'nde organize edilen "Adalet Sofrası" temalı iftar programında, İran'a karşı başlatılan saldırıları kınadığını söyledi.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında rahmetle andıklarını belirten Arıkan, Erbakan'ın vefatından sonra dahi anlaşılabildiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Arıkan, Türkiye'nin içerisinde yer aldığı coğrafyada birçok hesap yapanların olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafyamız, tarihin en kritik eşiklerinin birinden geçmekte. Komşumuz İran'a yönelik saldırılar ve bölgemize yayılan ateş, sadece İran'ın değil, topyekün başta ülkemiz olmak üzere tüm bölgemiz için beka meselesi vaziyetinde. Gün, siyasi ikbal, kısır çekişme ve ayrışma günü değildir. Gün, emperyalist planların pervasızca sergilendiği bu dönemde, Türkiye ekseni etrafında kenetlenme günüdür."

Ramazanın sadece sofraları değil, hedefleri birleştirdiği bir milada dönüşmesi gerektiğini ifade eden Arıkan, "İnancımız, bizlere bölgemizde yaşanan tüm bu adaletsizlikler, artan gözyaşı ve feryat karşısında sadece üzülmeyi değil, aynı zamanda sorumluluk almayı da emrediyor. Tüm bu yaşananlar karşısında hiç olmadığı kadar içeride birliğe ihtiyaç var. Hiç olmadığı kadar siyonizme karşı bir dik duruş ortaya koyma mecburiyeti var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
