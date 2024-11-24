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3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi, Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Gözler Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak'ın yarıştığı seçimlere çevrilmişken kongrede delegeler ile parti görevlileri arasında kavga yaşandı. Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyürken, bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.

Saadet Partisi'nin "Yaşanabilir bir Türkiye ancak Saadet'le olur" sloganıyla düzenlenen 9'ncu Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Salonda Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri, Türk bayrağı, Saadet Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun posterleri, Saadet Partisi'nin flamaları asıldı.

SALONDA DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Salonda "Gelenekten geleceğe omuz omuza", "Türkiye'ye başkan Mahmut Arıkan", "Başkan Arıkan", "Bilge Başkan son sözünü söyledi", "Mücahit Arıkan" pankartları da yer aldı.

"MÜCAHİT ERBAKAN" SLOGANLARI ATILDI

Partililerin yoğun katılım gösterdiği kongrede, Necmettin Erbakan ile ilgili sinevizyon ekrana geldi. Bu sırada partiler, "Mücahit Erbakan" sloganları attı. Kongrede Saadet Partisi Konya Gençlik Kolları'ndan bir genç, rap şarkı söyledi.

AK PARTİ VE CHP'Lİ İSİMLER DE KONGREDE

Saadet Partisi'nin kongresine AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki katıldı.

GENEL BAŞKANLIK YARIŞI

Kongre öncesi partinin Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi. Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ile eski Genel Başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak da adaylıklarını duyurdu, ancak iki ismin de parti tüzüğüne göre delegelerin yüzde 15'inin desteğini alması gerekiyor.

SALONDA BÜYÜK ARBEDE YAŞANDI

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Genel Kongresi'nde delegeler ile parti görevlileri arasında kavga yaşandı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü. Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.

3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTuran Yurt:

Allah milli görüşe fırsat vermesin konyada yaşıyorum saadet partisi kadar agresif uzlaşmaz itici bir grup görmedim

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