Saadet Partisi İsrail'e suç duyurusunda bulundu, AK Parti Starbucks'ta eylem yaptı

Saadet Partisi Erzurum İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle suç duyurusunda bulundu, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Teşkilatı ise ABD'li kahve zinciri Starbucks'ta "yer kapatma eylemi" yaptı.

Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık, Erzurum Adliyesi önünde gazetecilere, 7 Ekim'in bir milat olarak kayda geçtiğini söyledi.

İsrail'in, 100 yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı, çocuk demeden insanları katlettiğini ve Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı ile İsrail'in bozguna uğratıldığını ifade eden Çalık, şöyle konuştu:

"Terör devleti İsrail bir taraftan insanlık ve hukuk değerlerini hiçe sayarak işgal ve yıkımlara devam ederken, diğer tarafta normalleşme çalışmalarıyla fiillerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Siyonist lobilerin ve dünyadaki terörün ana merkezi olan ABD ile İslam coğrafyasında yaptıkları katliamlar, işgaller, tecavüzler, sömürü faaliyetleri ayan beyan ortadadır. Kafirlerin birbirlerini nasıl desteklediğini görmemek için kör, duymamak için sağır, dertlenmemek için vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir."

Çalık, konuşmanın ardından parti yönetimiyle adliyeye gidip İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Partili gençlerden yer kapatma eylemi

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları üyeleri ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Teşkilat üyesi gençler, MNG AVM'deki ABD'li kahve zinciri Starbucks'a gelerek "yer kapatma eylemi" yaptı.

Filistin atkılarıyla bir süre oturan gençler, daha sonra kafeden ayrıldı.