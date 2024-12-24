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Saadet Partisi Grubu Düşerek Tek Vekil Kaldı

Saadet Partisi Grubu Düşerek Tek Vekil Kaldı
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Saadet Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan, partisinin grubu düşmesiyle TBMM'de tek başına kaldı. Bağımsız milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifası sonrası Saadet Partisi grubu 20 vekilden 1'e düştü.

Saadet Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan tek başına Saadet Partisi grubu sıralarında oturdu.

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında başladı. Saadet Partisi Hatay milletvekili Necmettin çalışkan tek başına Saadet grubu sıralarında oturdu.

Bağımsız Ankara milletvekili Mustafa Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Saadet Partisi grubu 20 milletvekilinden oluşuyordu. Yamalı'nın istifasıyla Saadet Partisi grubu düşmüş oldu. Saadet Partisi grubu düşmesiyle komisyonlarda temsil edilemeyecek, Genel Kurul'da Grup önerisi veremeyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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