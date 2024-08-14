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Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, parti genel başkanı seçimi için olağan kongrenin bekleneceğini bildirdi

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Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, parti genel başkanı seçimi için olağan kongrenin bekleneceğini açıkladı. Arıkan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi ve AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele politikalarını eleştirdi. Ayrıca, dış politikada Türkiye için şahsiyetli bir politika önerdiklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, parti genel başkanı seçimi için olağan kongrenin bekleneceğini bildirdi.

Arıkan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ak Parti'nin 23'ncü kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Arıkan, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele etme ilkesiyle kurulan partinin, dünü ile bugünü arasında nasıl bir fark olduğuna bakmak gerektiğini ifade etti.

Arıkan, AK Parti iktidarının yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele politikalarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Enflasyon, cari açık, alım gücü, üretim, istihdam ve daha nice verilerde diplerdeyiz. 23 yılda özelleşmeyen kurum neredeyse kalmadı. Devlete ait araziler rant amacıyla peşkeş çekildi. Yap-işlet- devret marifetiyle kamu kaynakları belli odaklara aktarıldı. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok, zaten hepimiz bunu gündelik yaşamımızda görüyoruz, milletimiz yoksullukla adeta boğuşuyor. Yasaklar konusunda ise maalesef tüm dünyada mizah unsuru haline geldik."

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı 3'ncü Enflasyon Raporu'nda yer alan verileri de değerlendiren Arıkan, "Enflasyon rakamları, 2024'te yüzde 38, 2025'te yüzde 14, 2026'da yüzde 9 olacakmış. Biz, Sayın Karahan'ın masasındaki dosyaları karıştırdığını düşünüyoruz. Bu rakamlar olsa olsa AK Parti'nin sonraki yıllardaki anket sonuçları olacaktır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Arıkan, AK Parti'nin dış politikada yürüttüğü çalışmaları da eleştirerek, Milli Görüş ve Saadet Partisi olarak Türkiye için şahsiyetli bir dış politikayı önerdiklerini aktardı, bunların başında D-8 projesinin geldiğine işaret etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına değinen Arıkan, "Yarın Yahya Sinvar'ın Ankara'nın, Kahire'nin, Cidde'nin göbeğinde vurulmasını istemiyorsanız net ve cesur bir tavır göstermek zorundasınız." dedi.

Arıkan, bir gazetecinin parti genel başkanının seçileceği olağanüstü kongrenin iptal edildiğini hatırlatması üzerine, "Birden fazla aday olunca Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi içerisinde kardeşlik hukukunu zedeleyeceği kanaatiyle olağanüstü yapılacak kongremizin olağan yapılması noktasında karar aldılar." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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