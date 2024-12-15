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Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı

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Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, TBMM'de yaptığı konuşmada, zorunlu 12 yıllık eğitimin kaldırılması gerektiğini savundu. Karaman, eğitim sistemine ilişkin yeni önerisini açıkladı.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Özel okullara KDV muafiyeti ve sigorta desteği verilmelidir. Zorunlu on iki yıllık eğitim kaldırılmalı, 5 artı 3 olarak sekiz yıl uygulanmalıdır" dedi.

"ZORUNLU 12 YIL EĞİTİM" KALDIRILSIN ÖNERİSİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyor. Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Karaman, zorunlu 12 yıl eğitim sisteminin kaldırılması gerektiğini savundu.

Yeni eğitim modeli öneren Karaman şunları söyledi: "Eğitim, günlük siyasi tartışmaların ötesinde, hepimizin ortak sorumluluğudur ve artık devlet politikası hâline getirilmelidir. Eğitim, gündelik tartışmalara meze edilmemeli ve ortak amacımıza yönelmelidir. Bunları göz ardı etmeden bu bütçeyi görüşmeliyiz çünkü bu atılan adımlar yalnızca bugünü değil, geleceği de etkilemektedir.

"5 ARTI 3 OLARAK UYGULANMALIDIR"

O yüzden 2025 yılı bütçesi, eğitimin niteliğini artıracak ve ülkemizi ileriye taşıyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımasını sağlamak hepimizin görevidir. Ücretli öğretmenlik âdeta kölelik gibi yürütülüyor, bu acil olarak çözülmelidir. Özel okullara KDV muafiyeti ve sigorta desteği verilmelidir. Zorunlu on iki yıllık eğitim kaldırılmalı, 5 artı 3 olarak sekiz yıl uygulanmalıdır."

Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhakikitosunpaşabenim:

doğru söylemiş

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Haber YorumlarıKuscubasi:

Kime ne faydası var. Milleti okutup okuyup işsiz ettiniz

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Haber YorumlarıVAN ANTALYA:

cok dogru zorla okulmu olur

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Üniversiteyi bitiren bile A101’de çalışıyor Gereksiz

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