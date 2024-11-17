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Saadet-Gelecek Grup Başkanı Özdağ: Araştırma önergesi vereceğim, belediyelerin 10 yıllık harcaması araştırılsın

Saadet-Gelecek Grup Başkanı Özdağ: Araştırma önergesi vereceğim, belediyelerin 10 yıllık harcaması araştırılsın
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Saadet-Gelecek Partisi Grup Başkanı Doç.Dr. Selçuk Özdağ Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Son günlerde siyaset gündemini meşgul eden belediyelerin konser harcaması tartışmalarına değinen Özdağ, "10 yıllık belediyelerin harcamalarına bakılsın" diyerek buna yönelik araştırma önergesi vereceğini söyledi.

Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkan Doç.Dr. Selçuk Özdağ Haberler.com YouTube kanalında gündemi değerlendirdi. Sunucu Melis Yaşar'ın son günlerde gündeme gelen belediyelerin konser harcamalarıyla ilgili "Siz bir muhalefet partisi olarak CHP'nin bu kadar harcama yapmasını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi;

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VARSA YARGI GEREĞİNİ YAPSIN"

"Ortaya çıkan belgeleri İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri incelesin. Savcı bu durumdan vazife çıkarmasın. Burada ihaleye fesat karıştırma varsa raporlarını yazsınlar ve derhal Sayıştay'a bildirsinler, yargıya bildirsinler, yargı da gereğini yapsın.

"BU HERKES İÇİN OLMALI"

Ama bu herkes için olmalı. Bu aynı zamanda durumda vazife çıkarmaktır. Rakipleri temizlemektir. Daha henüz ete kemiğe bürünmemiş bir durumu köpürte köpürte yürütmeyi de doğru bulmuyorum. Sadece konser değil ihalelerle ilgili, her şeyle ilgili yapılsın.

"TÜM BELEDİYELERİN 10 YILLIK HARCAMASI İNCELENSİN"

Çarşamba günü bir araştırma önergesi vereceğim. 'Tüm belediyelerin 10 yıllık harcamalarını incelensin' diyeceğim, eğer AK Parti ve MHP samimiyse 'Evet' oyu versin. Meclis'in Araştırma Komisyonu çok güçlü bir komisyondur. İstediğimiz belgeleri belediye bize göndermek zorunda."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika
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