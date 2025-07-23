Rusya ve Ukrayna Arasında 3. Tur Görüşmeler İstanbul'da Başlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukrayna ile bugün İstanbul'da yapılacak 3. tur görüşme için yola çıktığını ifade etti. Görüşmenin çok zor geçeceğini söyleyen Peskov, savaşın sona erdirilmesine ilişkin temel ilkeleri ana hatlarıyla belirleyen taslak belgelerin "taban tabana zıt" olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, akşam saatlerinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılması planlanan 3. tur görüşmelere ilişkin konuştu. Sözcü Peskov, Rus heyetinin müzakerelere katılmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktığını ifade etti. Peskov, Rus heyetinin değişmediğini, heyete Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin başkanlık ettiğini aktardı. Peskov, "Medinsky heyetimize başkanlık ediyor. Heyetimizin kadrosunda herhangi bir değişiklik yok. Aynı kadro" diye konuştu. Müzakerelerde hangi konuların gündeme geleceğine dair bir soruyu cevaplayan Peskov, "Görüşülecek konular öncelikli olarak karşılıklı taslak belgeler olacak" dedi. Peskov, iki ülke heyetlerinin esir ve cenazelerin takasına ilişkin sürecin devamını da görüşeceklerini söyleyerek, "Karşılıklı bilgi alışverişinin çok önemli bir süreç olarak devam ettirilmesi konusunda bir görüşme yapılacak. Elbette, gerekirse başka konular da gündeme getirilecektir. Bu tür kararları heyet başkanları verecek" diye konuştu. Görüşmenin kolay olmayacağını vurgulayan Peskov, "Çok zorlu bir görüşme olacak. Taslaklar taban tabana zıt" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesi konusuna yönelik, "Rusya-Ukrayna zirve toplantısı ancak taslak belgeler üzerinde mutabakata varıldıktan sonra mümkün olabilir, aksi takdirde uygun olmaz" dedi.

Rus heyeti

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin başkanlık ettiği Rus heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna heyetine Umerov başkanlık edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığından yayınlanan kararnameye göre Rusya ile 3. tur görüşmede Ukrayna heyetine Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Ümerov başkanlık edecek. Heyette Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kislitsya, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarından temsilciler, silahlı kuvvetler ve parlamento temsilcileri yer alıyor.

İkinci görüşme

Rusya-Ukrayna heyetleri 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından 2 Haziran'da ikinci tur görüşmeler için bir araya gelmişti. Görüşme 1 saatten fazla sürerken, Rusya barışı sağlamak için temel ilkeleri ana hatlarıyla belirleyen ve iki bölümden oluşan bir taslak belgeyi Ukrayna'ya iletmişti.

Taslak belgeler

Ukrayna karada, denizde ve havada en az 30 gün boyunca tam ve koşulsuz ateşkesin müzakereler için gerekli bir ön şart olduğunu belirtiyor. Ukrayna ayrıca, toprak meselelerinin ancak ateşkes sonrasında görüşülebileceğini, Rusya'nın "toprak kazanımlarının" uluslararası toplum tarafından tanınmadığını vurguluyor.

Rusya ise ateşkesi Ukrayna'nın kısmen Moskova'nın elinde bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tamamen çekilmesine bağlıyor. Resmi kurumlar tarafından yayınlanan belgelere göre Moskova'nın önerisi ayrıca Ukrayna'nın seferberliğe ve Batı'nın Kiev'e yönelik askeri desteğe son verilmesini, yabancı savaşçıların Ukrayna'dan çekilmesini ve 2014'te Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım ile kısmen işgal altındaki söz konusu 4 bölgenin Rusya'nın bir parçası olarak resmen tanınmasını öngörüyor. - MOSKOVA