Rusya ve Suriye İstikrar İçin İşbirliğine Gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, " Rusya, Suriye'de istikrarın yeniden sağlanmasını diliyor. Ülkedeki zorluklarla mücadelede işbirliği yapılması için anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Moskova'da ağırladı. Lavrov görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Rusya'yı ziyaret etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, " Rusya, içtenlikle dost ülke Suriye'nin iç siyasetindeki sorunların üstesinden gelmesini ve ülkedeki istikrarın yeniden sağlanmasını diliyor. Suriye'deki geçiş sürecini yakından takip ediyoruz ve uzun süredir dostluk ilişkileri kurduğumuz Suriye halkının da mevcut zorlukları atlatarak süreç kapsamında tam normalleşmeyi sağlamasını umuyoruz. Şam yönetiminin Rus diplomatların güvenliğini sağlamak için attığı adımları ise memnuniyetle karşılıyor, Suriye hükümeti ile diyaloglarımızı yoğunlaştırmayı umuyoruz. Aynı zamanda Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü sağlamak, egemenliğine ve bağımsızlığına ise gerekli saygının gösterildiğinden emin olunması konusundaki kararlılığımızı vurgularken, ülkedeki zorluklarla mücadelede işbirliği yapılması için anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasındaki girişimleri kınıyoruz"

Rus Dışişleri Bakanı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da değinerek, "Suriye'nin istikrarsızlaştırılması ve topraklarının görülmemiş hesapların kapatılması için bir savaş alanı olarak kullanılmasındaki bütün girişimleri kınıyoruz. Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın bildirileri ve Suriye hükümeti tarafından alınan kararlar, ülkenin içinde bulunduğu kriz durumundan kurtulmasını sağlayacaktır. Şam yönetimi ile yapılan bütün anlaşmaları gözden geçirmeye ve ülkeye yönelik bütün yaptırımların ivedilikle kaldırılması gerektiğini vurguladık" dedi.

Şeybani: "Geçmişten aldığımız derslerden faydalanıyoruz"

Dışişleri Bakanı Şeybani ise görüşmede öncesinde "Suriye, devletin bütünlüğünün restore edildiği bu süreçte Rusya'yı yanında görmek istiyor" ifadelerini kullandı. Şeybani basın açıklamasında, "Suriye, karşılıklı saygı ve işbirliği kapsamında Rusya ile yakın ve güvenilir ilişkiler kurmayı hedefliyor. İşlevsiz Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye dünyaya kapılarını açmış halde ve uluslararası alanda ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde yeni ilişkiler kurmayı hedefliyor. Suriye, Rusya ile sağlayacağı kapsamlı işbirliği ve koordinasyon ile ülkedeki geçiş döneminde adaletin sağlanmasını ve geçmişteki kurbanların haklarının gözetilmesini umuyor. Geleceğimizi inşa etmek için ise geçmişten aldığımız derslerden faydalanıyoruz. Rusya ile daha önce gerçekleştirilen anlaşmaların Suriye halkının çıkarına olduğundan emin olmak için ise yeni bir komite kurduk" ifadelerini kullandı.

"Şu an yeniden inşa sürecindeyiz, her ortaklığı değerlendirmek istiyoruz"

Şeybani, "Rusya ve Suriye arasındaki ilişkiler çok önemli ve tarihi bir dönüm noktasında yol alıyor. Rusya ile diyaloğumuz, Suriye'nin geleceğini kuvvetlendiren stratejik bir adım. Şu an bir yeniden inşa sürecindeyiz ve her ortaklığı değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca, İsrail'in topraklarımıza yönelik tekrarlı saldırıları ülkemizdeki şiddeti tırmandırıyor ve istikrarsızlığa neden oluyor, saldırıların durdurulması gerekiyor" dedi. - MOSKOVA