Rusya, Ukraynalı 5 Çocuğu Ailelerine Katar Aracılığıyla Teslim Etti

Rusya, yaşları 11-17 arasında değişen Ukraynalı 5 çocuğu Katar arabuluculuğunda ailelerine ve yakınlarına teslim etti.

Ukrayna'daki savaşta Rusya tarafından alınan çocuklar Ukrayna'daki aileleriyle Katar aracılığıyla ailelerine kavuştu. Katar'ın Rusya Büyükelçisi Ahmed bin Nasser Al Thani ve ombudsmanlık ofisinin başkanı Aleksey Gazaryan, Moskova'daki Katar büyükelçiliğinde çocuklarla, akrabalarıyla ve refakatçileriyle bir araya geldi.

Rusya Çocuk Hakları Başkanlık Komiseri Maria Lvova-Belova gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşları 11-17 arasında değişen 2 kız ve 3 erkek çocuğun, ebeveynlerine ve Ukrayna'daki akrabalarına teslim edileceklerini söyledi.

Lvova-Belova, çocuklardan birinin büyük amcasıyla Rusya'da yaşadığını ve büyükannesinin Ukrayna'da olduğunu, bir diğer kız çocuğun da büyükannesiyle Rusya'da yaşadığını ve babasının Ukrayna'da onu beklediğini söyledi. Lvova-Belova, başka bir çocuğun ise Rusya'da bir kurumda kaldığını ve yakında annesinin yanında olacağını söyledi. Maria Lvova-Belova, "Bu süreçte Katar'a yardımları için çok teşekkürler. Ukrayna tarafıyla müzakerelere giriyorlar, ulaşım ve diğer masrafları karşılıyorlar, çocuklara ve yakınlarına refakat ediyorlar. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, uzman kuruluşların temsilcilerine yardım ediyorlar" dedi.

Katar, Ukrayna'da 3 yıldır devam eden savaşta ailelerinden ayrılan ve Rusya'ya götürülen çocukların geri dönüşünün sağlanması için Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor.

Ukrayna'daki resmi verilere göre savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 20 bin Ukraynalı çocuk Rus işgali altındaki topraklardan kaçırılarak Ukrayna'nın diğer Rus kontrolündeki bölgelerine veya Rusya'ya gönderildi. - MOSKOVA