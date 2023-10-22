Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye dönen öğrencilerin eğitim sorunu

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Türk öğrencilerin eğitim sorunlarına ilişkin, "Türkiye'ye gelen 4 bin öğrencinin bazısı yatay geçiş hakkından yararlandı. Özel öğrenci statüsündekilerin ise süresi dolduğu için kayıtları siliniyor. İki kategoriye giremeyenler mahkemelerde hak arayışına başladı. Ukrayna'dan gelen öğrencilere yatay geçiş hakkı tanınmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle binlerce Türk öğrencinin eğitimlerini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Türk öğrencilerin Türkiye'de de eğitimlerine devam etme sorunu yaşadığına işaret eden Şevkin şunları söyledi:

"Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıp Türkiye'ye dönen binlerce öğrenci eğitimlerine devam edemiyor. Daha önce Kırım, Suriye, Irak, Yemen'de savaşlar sonrasında, pandemi döneminde mücbir sebeplerden öğrencilere sağlanan ön koşulsuz yatay geçiş hakkından bu öğrenciler faydalanamıyor. YÖK bu öğrencilere özel öğrenci statüsüyle bir yıl hak tanıyacağını açıkladı, bir yıl sonunda öğrencilerin yeniden Ukrayna'ya dönmesi gerekiyor ama savaş orada tüm hızıyla devam ediyor. Orada bu öğrenciler nasıl okuyacak? Türkiye'ye gelen 4 bin öğrencinin bazısı yatay geçiş hakkından yararlandı. Özel öğrenci statüsündekilerin ise süresi dolduğu için kayıtları siliniyor. İki kategoriye giremeyenler mahkemelerde hak arayışına başladı. Ukrayna'dan gelen öğrencilere yatay geçiş hakkı tanınmalıdır."