Rusya'dan NATO'ya Sert Yanıt: 'Kaleye Şut Çekmek İçin Ukrayna Milli Takımına İhtiyaç Var'

Rusya'dan NATO'ya Sert Yanıt: 'Kaleye Şut Çekmek İçin Ukrayna Milli Takımına İhtiyaç Var'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamalarına yanıt vererek, müzakereler için Ukrayna'nın sahada olması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Rusya- Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Top Rusya'nın sahasında" açıklamasına değinerek, "NATO holiganları yedek kulübesinden ne kadar bağırırsa bağırsın, kaleye şut çekmek için sahada Ukrayna milli takımına ihtiyaç var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrault'a tepki gösterdi. Rutte'nin "Top Rusya'nın sahasında" açıklamasını hatırlatan Zaharova, Barrault'un ise Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak olan görüşmeler öncesinde "Ukrayna sözünü tuttu, ancak masada karşılarında boş sandalye vardı" dediğini aktardı. Zaharova, "Peki bu bir top mu yoksa sandalye mi? Bizim tarafımızda yalnızca top değil, aynı zamanda hakikat var. Sorun şu ki, NATO holiganları yedek kulübeden ne kadar bağırırsa bağırsın, kaleye şut çekmek için sahada Ukrayna milli takımına ihtiyaç var. Oysa onlar hala mikrofon direkleri etrafında dönüp duruyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Öcalan çağrısı: Millete başvuralım

Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken Öcalan çağrısı
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket

Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.