- Rusya'dan dönem başkanı olduğu BMGK'da ilk toplantı: " Ukrayna'dan tahliye edilen çocukların aileleriyle iletişim kurması engellenmiyor"

NEW YORK - Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığının 1 Nisan'dan itibaren Rusya'ya geçmesinin ardından düzenlenen ilk toplantıda yaptığı açıklamada, " Ukrayna'dan tahliye edilen çocukların aileleriyle iletişim kurması engellenmiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığının 1 Nisan'dan itibaren Rusya'ya geçmesinin ardından bugün Rusya'nın dönem başkanlığında ilk toplantı New York'ta gerçekleşti. Ukrayna'nın ana gündem maddesi olan toplantıda savaş sırasında Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edilen çocukların durumu ele alındı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya yaptığı konuşmada, Rusya'nın, Ukraynalı çocukları kaçırdığı yönündeki iddiaları yanıtladı. Çocukların ailelerin rızasıyla bölgeden tahliye edildiğini savunan Nebenzya, "Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklarda çocuklara karşı suçlar sabittir. Bu nedenle, kurtarıcı olarak algıladıkları Rus askerlerinin gelişini beklerken çatışma bölgelerinden tahliye edilmeyi reddeden ailelerin çocuklarını tahliye etmek normal bir uygulamadır" dedi. Nebenzya, ailelerin rızasıyla tahliye edilen çocukların yeniden ailelerine verilmesi için kayıtlar oluşturduklarını da söyledi.

"Rusya'daki, Ukraynalı çocukların zorla evlat edinmesi söz konusu değil"

Rusya'ya tahliye edilen Ukraynalı çocukların Ukrayna topraklarında kalan aileleriyle iletişim kurmalarını engellemediklerini de sözlerine ekleyen Nebenzya, "Yalnızca Donetsk ve Luhansk'taki kurumlardaki bakıma muhtaç ve ailelerini kaybeden çocuklar geçici olarak Rus ailelerinin vesayeti altına alındı. Rusya, çocukların aileleriyle iletişim kurmasını engellemiyor ve onların ailelerine kavuşması için çabalıyor" diye konuştu. Sözlerinin devamında Rusya'ya tahliye edilen Ukraynalı çocukların, Rus ailelerine zorla evlat edindirildiğine dair bir uygulamanın da olmadığını belirten Nebenzya, "Bugünkü toplantının ana teması sadece Batı'nın çifte standartlarını ortaya çıkarmak değil, aynı zamanda Batı ve Ukrayna medyalarının iddialarını da ortadan kaldırmaktır. Rusya'daki Ukraynalı çocukların zorla evlat edinilmesi söz konusu değil" şeklinde konuştu.