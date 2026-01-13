Rusya: "ABD'nin İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine tepki göstererek, "ABD'nin İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'da devam eden protestolara ve ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, "İran'ın yıllardır maruz kaldığı Batı'nın yasadışı yaptırım baskısı, ülkenin kalkınmasını zorlaştırıyor, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açıyor ve bu durumdan en çok İranlılar zarar görüyor" dedi.

İran'da yaptırımlar nedeniyle artan toplumsal gerginliğin yabancı güçler tarafından İran devletini istikrarsızlaştırmak ve yıkmak için kullanıldığını aktaran Zaharova, barışçıl protestoların, yurtdışından talimat alan, özel olarak eğitilmiş ve silahlanmış provokatörlerin çabalarıyla, şiddetli ve anlamsız saldırılara dönüştüğünü belirtti.

İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi şiddetle kınadıklarını ifade eden Zaharova, "Özellikle belirtmek gerekir ki, ülke hükümeti, Batı'nın düşmanca politikalarının olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlarını etkisiz hale getirmek için etkili yollar bulmak üzere toplumla yapıcı bir diyaloğa hazır olduğunu göstermektedir. ABD'den gelen, İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez. Dışarıdan kışkırtılan ayaklanmaları, Haziran 2025'te İran'a karşı gerçekleştirilen saldırıyı tekrarlamak için bir bahane olarak kullanmayı planlayanlar, bu tür eylemlerin Orta Doğu ve küresel uluslararası güvenlik için de zararlı sonuçları olacağının farkında olmalıdır" dedi.

İran'ın ticaret yaptığı ülkelere ek vergiler getirerek ticari faaliyetleri aksatmaya yönelik girişimleri kesin bir şekilde reddettiklerini ifade eden Zaharova, "Ülkedeki iç siyasi durumun dinamikleri ve son günlerde gözlemlenen yapay olarak kışkırtılan protestoların azalması, durumun kademeli olarak istikrara kavuşacağını umut etmemizi sağlıyor. İran'ın egemenliğini desteklemek için binlerce İranlının katıldığı yürüyüşler, uluslararası arenada bağımsız bir dış politika izleyebilen ve dostlarını kendi başına seçebilen devletlerin varlığından rahatsız olanların kötü niyetli planlarının başarısız olacağının garantisidir" dedi. - MOSKOVA