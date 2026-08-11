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Trump-Putin görüşmesi sonrası ABD'li tutuklu serbest

Trump-Putin görüşmesi sonrası ABD'li tutuklu serbest
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda Rusya’da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Robert Gilman’ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Robert Gilman'ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Robert Gilman'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski bir ABD Deniz Piyadesi olan ABD vatandaşı Robert Gilman'ın evine döneceğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Medyada geniş yer bulan bir haberde de belirtildiği üzere, Robert 2022 yılında, Biden yönetimi döneminde Rusya'da tutuklanmıştı" dedi.

Putin ile yaptığım görüşmeler neticesinde Rusya'nın tamamen insani gerekçelerle Gilman'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini aktaran Trump, "Bu kararı ve Rusya'nın karşılığında kimseyi talep etmemesini takdir ediyoruz. Herhangi bir takas gerçekleşmedi. Robert bu gece Washington DC'deki Andrews Hava Üssü'ne inecek ve orada temsilcilerim Robert'ı karşılayacak" dedi.

Gilman ile telefonda görüştüğünü ifade eden Trump, "Yönetimim süresince, yurtdışında alıkonulan Amerikalıları eve getirmeyi önceliğimiz haline getirdik ve bunu daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde gerçekleştirerek yüzlerce kişiyi ailelerine kavuşturduk. Ayrıca, dünyanın çeşitli ülkelerinde esir tutulan birçok yabancı uyruklu kişiyi de kurtardık. Robert Gilman, kendisiyle birlikte uçakta bulunan harika annesi Nancy ile yeniden bir araya geldi ve yakında tüm sevdiklerini görecek" dedi.

Trump, Gilman'ın serbest bırakılmasında rol alan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Rehine İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Adam Boehler'e teşekkür etti.

Gilman 4,5 yıl hapse mahkum edilmişti

Gilman, Ocak 2022'de Rusya'nın Voronezh kentinde trenle seyahat ederken tutuklanmıştı. Rus basına göre, Gilman, sarhoşken bir polis memuruna tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Polis memuru olayda yara almamış ve suçlamaları geri çekmiş ancak Gilman 4,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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