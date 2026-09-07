Haberler

Rusya, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Almanya’nın Rus konsolosluğu ile Rus kültür merkezini kapatmasına misilleme olarak Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı.

Rusya, Almanya'nın Rus konsolosluğu ile Rus kültür merkezini kapatmasına misilleme olarak Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı.

Almanya ve Rusya arasında 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Almanya'nın Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğunun kapatılacağını ve başkent Berlin'deki Rus kültür ve bilim kurumu Rus Evi'nin de kiraladığı binadan çıkarılacağını açıklamasının ardından Rusya'dan misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg'daki Almanya Başkonsolosluğunun en geç 18 Eylül'e kadar kapatılacağını bildirerek, Rusya'daki Goethe-Institut kültür merkezlerinin faaliyetlerine son vermesi ve çalışanlarının en geç 13 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini duyurdu. Bakanlık, "İkili ilişkilerde yeni bir gerilim turunu bir kez daha Almanya makamları tahrik etti. Ortaya çıkacak sonuçların tüm sorumluluğu tamamen Almanya hükümetine aittir" dedi.

Almanya'ya yönelik saldırı girişimi

Almanya'da Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait askeri malzeme taşımak için kullanılan bir Antonov tipi kargo uçağının yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı bulunmuştu. Ancak saldırı, fünyenin arızalı olması nedeniyle başarısız olmuştu. Havalimanında İHA alarmı nedeniyle hava trafiğinin kapatılması sonucu lojistik şirketi DHL'ye ait kargo uçağı inişini iptal etmiş, yeniden yükselişe geçmişti. Bilinmeyen bir cisim ise Leipzig Havalimanı'ndan 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre yükseklikte bulunduğu sırada DHL uçağına çarpmıştı. Uçak güvenli bir şekilde Hannover Havalimanı'na inerken, polis uçağa çarpan bilinmeyen cismin İHA olabileceğini değerlendirerek sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Rusya, saldırı girişiminin arkasında kendilerinin olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi

Minik Mavi'yi hayattan koparan sürücü kendini böyle savundu
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Ahmet Özer’den 'Ahmetler makama' diyen Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret

"Ahmetler makama" çağrısı yapan Bahçeli'ye dikkat çeken ziyaret

Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

UEFA'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak karar! ''İsrail takımı İstanbul'a gelmeyecek'' iddiası

Nedir bu Türkiye korkusu! Göz göre göre yine İsrail'e kıyak geçiyorlar