Rumların İtirafı: Taşkent Katliamı Öncesi Yaşananlar

Kıbrıslı Rumların 1974'te Taşkent köyünde yaşananlara ilişkin kendi aralarında gerçekleştirdikleri bir söyleşide yer alan ifadeler, katliam öncesinde Kıbrıslı Türklere yapılanları çarpıcı ayrıntılarla ortaya koydu. Kıbrıs Rum Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nikandros Ioannidis'in anlatımına göre köylerden 13 yaşından itibaren ileride eli silah tutacak Kıbrıslı Türk erkekler toplandı, Taşkent'teki bir okulda tutuldu ve ardından iki otobüsle Limasol bölgesine götürüldü. Söyleşide bir grubun kurşuna dizildiği, cesetlerin altında kalan 1 kişinin hayatta kaldığı ve olayın İngilizlerin bilgisine ulaşmasının ardından cesetlerin yerlerinin değiştirilerek başka bir bölgeye gömüldüğü ifade edildi.

Kıbrıs'ta 1974 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik saldırı ve katliamlara ilişkin dikkat çekici bir söyleşide, Taşkent Katliamına giden süreç Kıbrıs Rum Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nikandros Ioannidis tarafından anlatıldı. Söyleşinin Türkçeye çevrilen bölümlerinde, Atlılar ve Sandallar'da yaşananlarla Taşkent'teki olaylar karşılaştırılırken, Taşkent'te özellikle 13 yaşından itibaren ileride eli silah tutacak Kıbrıslı Türk erkeklerin toplandığı belirtildi. Kıbrıslı Türklerin ileride silahlı mücadeleye katılmalarını önlemek ve "herhangi bir tehlike oluşturmamalarını" sağlamak amacıyla toplandığı ifade edildi.

"13 yaşından itibaren eli silah tutacak Kıbrıslı Türkleri topladılar"

Söyleşiye göre çevre köylerde yaşayan 13 yaşından itibaren ileride eli silah tutacak Kıbrıslı Türk erkekler toplanarak Taşkent'e getirildi ve buradaki okulda tutuldu. Söyleşide Kıbrıs Rum Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nikandros Ioannidis, "Çeşitli vatanseverler, gençler, çevre köylerdeki Kıbrıslı Türkleri toplayıp Taşkent'e, Taşkent'teki okula götürmüşlerdi. Troodos'tan aşağıya inen EOKA B (Rum terör örgütü) üyesi bazı başka düzensiz silahlı kişiler vardı. Taşkent'e geldiler ve oradaki Kıbrıslı Türkleri yakaladılar" dedi. Konuşmacı bu bilgileri nereden aldığı sorusunu cevapsız bırakarak, "Söyleyemem. Bunun arkasında bazı ayrıntılar var" ifadelerini kullandı.

İki otobüse bindirilip Limasol'e götürüldüler

Söyleşiye göre Taşkent'te tutulan Kıbrıslı Türkler daha sonra iki otobüse bindirilerek Limasol'a götürüldü. İki otobüsteki Kıbrıslı Türklerin Limasol'da birbirlerinden ayrıldığı, otobüslerden birinin kuzeyde Spitali yakınlarında, Yerasa'nın güneyindeki bir noktaya götürüldüğü belirtildi. Anlatılanlar, katliamın nasıl gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

Cesetlerin altında kalan 1 kişi, İngiliz üslerine ulaşarak yaşananları anlattı

Ioannidis, "Onları orada öldürdüler. Nedenini bilmiyorum ama içlerinden hayatta kalan 1 kişi var. Onlara ateş ettiler ve yere düştüler. En azından 1 kişi kesin olarak yere düştü, diğer bütün cesetler de onun üzerine düştü. Cesetlerin altında kaldı" ifadelerini kullandı. Buna göre kurşuna dizilen Kıbrıslı Türklerden biri, üzerine düşen diğer kişilerin cesetlerinin altında kalarak hayatta kalmayı başardı. Öldüğü sanılan kişi, daha sonra bulunduğu yerden kurtularak gece yarısına doğru Ağrotur'daki İngiliz üslerine ulaştı ve yaşananları anlattı. İngilizlerin böylece olaydan haberdar olduğu, hayatta kalan kişinin anlattıkları sayesinde yaşananların ortaya çıktığı ifade edildi.

"Hayatta kaldığını öğrenince cesetlerin yerini değiştirdik"

Söyleşinin en çarpıcı bölümlerinden biri ise katliamdan kurtulan kişinin İngiliz üslerine ulaşmasının ardından yaşadıklarını anlatması oldu. Ioannidis, söz konusu kişinin hayatta kaldığının anlaşılmasının ardından cesetlerin yerinin değiştirildiğini anlattı. Ioannidis, "Biz onun sonunda hayatta kaldığını öğrenince, 'biz' derken bizzat bizi değil, Kıbrıslı Rumları kastediyorum, gidip cesetlerin yerini değiştirdik" dedi. Ioannidis, "Onları aldılar, yerlerini değiştirdiler ve Yerasa yakınlarında gömdüler" ifadelerini kullandı.

"Milli Muhafız Ordusunun talimatları doğrultusunda hareket ediyorlardı"

Söyleşide cinayetleri gerçekleştirdiği belirtilen silahlı kişilerin kendi başlarına hareket etmedikleri, Rum Milli Muhafız Ordusundan talimat aldıkları belirtildi. Ioannidis, "Görünüşe göre bunlar kendi başlarına hareket etmiyorlardı. O düzensiz silahlı kişiler, kendi başlarına hareket etmiyorlardı. Milli Muhafız Ordusunun talimatları doğrultusunda hareket ediyorlardı" dedi.

"Yaptıklarının ortaya çıkmaması için öldürdüler"

Söyleşinin bir başka bölümünde Atlılar ve Sandallar'da kadın ve çocukların geride kaldığı hatırlatılırken, Taşkent'te ise 13 yaşından itibaren ileride eli silah tutacak Kıbrıslı Türk erkeklerin toplandığı aktarıldı. Konuşmanın devamında katliamların gerekçesine ilişkin son derece çarpıcı bir ifade kullanılarak, "Ve sonunda, onlara ne yaptıklarının ortaya çıkmaması için onları öldürdüler" denildi. Diğer konuşmacı da bu sözlere, "Evet, evet. Aynen öyle" şeklinde karşılık verdi.

13-14 Ağustos'u işaret ettiler

Söyleşide olayların ne zaman meydana geldiği de sorulması üzerine Ioannidis, "Ağustos ayında oldu. Yani 13 Ağustos'ta. 13-14 Ağustos'ta" ifadelerini kullanırken, bunun Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasından kısa süre önce olduğunu belirtti. Taşkent'teki Kıbrıslı Türklerin yakınlarının da birkaç gün boyunca götürülen kişilerin nerede olduğunu bilmediği ifade edildi.

Taşkent Katliamına giden süreci kendi ağızlarından anlattılar

Rumların kendi aralarında gerçekleştirdiği söyleşi, 13 yaşından itibaren ileride eli silah tutacak Kıbrıslı Türk erkeklerin köylerden toplanması, Taşkent'teki okulda tutulması, iki otobüse bindirilerek götürülmesi, bir grubun kurşuna dizilmesi, 1 kişinin cesetlerin altında kalarak hayatta kalması ve olayın İngilizlerin bilgisine ulaşmasının ardından cesetlerin yerlerinin değiştirilmesine kadar uzanan sürece ilişkin çarpıcı ayrıntılar içeriyor. Söyleşide ayrıca silahlı kişilerin Rum Milli Muhafız Ordusu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğinin dile getirilmesi ve cesetlerin sonradan başka bir yere taşındığının anlatılması, Taşkent katliamı öncesinde yaşananlara ilişkin dikkat çekici ifadeler olarak kayıtlara geçiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı