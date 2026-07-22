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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çinli mevkidaşı Wang ile bir araya geldi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Manila'da Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD ziyareti planını, ticaret konularını ve iki ülke arasındaki diyalog kanallarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye düzenlemesi planlanan ziyareti ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Filipinler'in başkenti Manila'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Rubio, görüşmede, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye düzenlemesi planlanan ziyaretini ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade etti. Rubio, iki ülke arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu ancak iş birliği yapılabilecek alanların da olduğunu belirtti.

Rubio ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladığı yönündeki açıklamalarının Wang ile görüşmesinde gündeme gelmediğini ifade etti.

Rubio, görüşmede ticaret konuları ve iki ülke arasındaki Ticaret Kurulu çalışmalarının da ele alındığını belirterek, tarafların görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarını açık tutmasının önemli olduğunu vurguladı. Rubio, Orta Doğu'daki savaşın küresel ticareti sekteye uğratarak Asya ekonomileri üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, Çin'in çatışmanın seyrini değiştirecek bir adım atmadığını, ancak Pekin'in İran konusunda bazı alanlarda iş birliği yaptığını söyledi. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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