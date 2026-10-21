Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rubio, Starlink'te değişiklik talebinin ABD yönetiminden gelmediğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'nın Starlink erişiminin kısıtlanmasında ABD Başkanı veya yönetiminin değişiklik talebi olmadığını söyledi. Rubio, Starlink'in özel şirket olduğunu ve kararın ticari sözleşme şartlarına bağlı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'nın Starlink sistemine erişiminin kısıtlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Abd Başkanı veya yönetimimizdeki hiç kimse, bu sistemde herhangi bir değişiklik yapılmasını talep etmedi" dedi.

Ukrayna'nın ABD'li teknoloji şirketi SpaceX'in uydu internet sistemi olan Starlink'in askeri versiyonu Starshield ağına erişiminin kısıtlanmasının ardından söz konusu kararın kim tarafından verildiğine ilişkin tartışmalar sürüyor. Son olarak Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna'nın Rusya'dan gelebilecek füze saldırılarına karşı kendini savunmak için kullandığı Starlink sisteminin yavaşlatılması emrini Elon Musk'ın verdiğini ve karardan önce Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile önce konuyu görüştüğünü iddia etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında söz konusu durumdan önceden haberdar olup olmadıklarının sorulması üzerine, "Starlink özel bir şirket. Bir sözleşmeleri var. Bu teknolojinin nasıl kullanılacağına dair sözleşme şartları var. Önemli olan nokta, özel bir şirkete alacakları veya almayacakları kararlar konusunda talimat veremeyiz. Size kesin olarak söyleyebileceğim şey, ABD Başkanı veya yönetimimizdeki hiç kimsenin bu sistemde herhangi bir değişiklik yapılmasını talep etmediğidir. Bunu defalarca söyledik" ifadelerini kullandı.

"Başkan böyle bir talimat vermedi"

Rubio, "Özetle, ekipmanlarının nasıl kullanılabileceği ve hangi hızlarda kullanılmasına izin verecekleri özel bir ticari sözleşmeyle belirleniyor. Ancak ilk haberlerde bunun ABD hükümetinden gelen bir direktif olduğu öne sürülmüştü. En başından beri defalarca söylediğim gibi ve Başkan da açıkça belirttiği gibi hiçbir zaman onları (Ukrayna'yı) cezalandırmak veya onlara ders vermek için 'bu sistemi kullanmalarını engelleyin' demedi. Bu doğru değil ve bunu defalarca dile getirdim" diye konuştu. Rubio, Starlink hizmetinin sınırlandırılması kararından önceden bilgi sahibi olmadıklarını da vurguladı. Rubio, "Başkan'ın (Trump'ın) Starlink ve Starshield'ın, Musk'ın aldığı kararlarla hiçbir ilgisi yok. Bu özel bir şirket" şeklinde konuştu.

Starlink çıkmazı

Elon Musk, daha önce Starlink'in Starshield olarak bilinen askeri versiyonunun kullanımına ilişkin nihai kararın ABD Başkanı olarak Trump'a ait olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise dün Washington'un Ukrayna'nın Starlink uydu ağına erişim imkanını ortadan kaldırmadığını belirtmiş, sorunun, Kiev'in uyması gereken hizmet şartlarından kaynaklandığını vurgulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnsanlık dışı görüntüler! Maymunu sopalarla dövdüler

İnsanlık dışı görüntüler! Zavallı hayvanı sopalarla dövdüler
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu

Yaptıkları rezillik sonrası başları kesildi, olan çocuklarına oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım

Patili dostunu kaybetti: Paramparçayım
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini de araya giren genci de vurdu
Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar

Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar
Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili

Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

Ünlü tavuk zincirinin havalimanındaki fiyatlarını görenler isyan etti