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RTÜK Başkanı: Şiddetle İlgili Aldığımız Kararlar Eleştirilmemeli

RTÜK Başkanı: Şiddetle İlgili Aldığımız Kararlar Eleştirilmemeli
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddetle ilgili aldıkları kararların eleştirilmesinin haksızlık olduğunu belirtti. TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplantısına katılarak medya dilinin şiddetle ilişkisini değerlendiren Şahin, kadına yönelik şiddet ve çocuklar konusunda sıfır tolerans politikası uyguladıklarını ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin: "Şiddet ile ilgili aldığımız kararların eleştirilmesi haksızlık olur"

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Şiddet ile ilgili aldığımız kararların eleştirilmesi haksızlık olur" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin toplantıya katılarak komisyonu bilgilendirdi. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Cevizoğlu, medyada şiddet haberleri verilirken kadınlara ve erkeklere yönelik kalıplaşmış kavramların olduğunu altını çizerek, "Şiddetin kaynaklarını konuştuk. Biyolojik, psikolojik, ekonomik ve diğer nedenlerin arasında medya önemli bir yer tutuyor ya da medyanın önemli bir yer işgal ettiğine ilişkin yaygın bir algısal inanç vardı, bugün onu göreceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi medyamız hem gerçeği iletiyor ya da kendisi bir gerçek üretiyor. Tüm dünyada olduğu gibi toplumsal algılarımızda oluşturulan en önemli aygıtlardan biri medya, kadına yönelik yayınlar konusunda da dil önemli.. Medya bu dili kullanıyor. Bu kavramların çoğu doğru ama bunlar arasında yanlışların da yer alması, kitlelerin hangisinin doğru olduğuna inanmasını zorlaştırıyor. Görsel medya da kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda eril yani erkek dili kullanıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şiddet ile ilgili aldığımız kararların eleştirilmesi haksızlık olur"

Cevizoğlu'ndan sonra konuşan RTÜK Başkan Şahin, "Kadına yönelik şiddet karşısında sıfır tolerans ile hareket ediyoruz. Kişisel görüşlerimizde veyahut da RTÜK'ün resmi sayfasında yapmış olduğumuz paylaşımların tamamında, 'Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Ayrıca çocuk ve çocuklarla ilgili alınacak olan tüm kararlar kırmızı çizgimizdir' diyerek yaptığımız açıklamaları görmüşsünüzdür. Peki, bunu uygulamada nasıl yapmaktayız? Uygulamada aslında RTÜK olarak çok eleştirilen bir Üst Kuruluz. Bunun sebepleri var. Bir kısmını şöyle izah edilirim; Ceza veren kuruluşuz ve nihayetinde önemli olan bir mecrayı yönlendirmeye çalışan bir kurumuz. Bu tartışmalardan, eleştirilerden rahatsız değiliz. Her zaman saygımız vardır. Elimize geldiğince de bu tartışmalara ve eleştirilere cevap vermeye çalışıyoruz. Fakat RTÜK'ün özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili alınan kararlar veyahut da kadına yönelik şiddetle ilgili bir yapımla ilgili verdiği kararların eleştirilmesini durumunu Üst Kurula haksızlık olur" dedi.

'Kadına yönelik şiddet ile ilgili aldığımız ilke kararları tarihidir'

Kadına yönelik şiddet içeren dizi veya filmlerin mutlaka ceza aldığını belirten Şahin, "Kadına yönelik şiddetle ile ilgili ilke kararları bence tarihidir çünkü RTÜK'ün yapısı homojen bir yapıya sahip değildir. Bütün partilerin geçmişte temsilciliğini yapmış veyahut da bağımsız olmuş ama bir şekilde önerilmiş ve mecliste grubu olan bütün siyasi partilerin gruplarından gelen arkadaşlarımızdan oluşan bir Üst Kuruluz. Az önce bahsetmiş olduğum ilke kararları tüm arkadaşlarımızın oy birliğiyle çıkmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 8 maddeden oluşan ve uygulamasını da Ankara da ulusal bir televizyon kanalıyla başlattık. TV kanalına RTÜK ekibi olarak gittik ve kararlarımızı sunumlar yaparak, neyi doğru yaptıklarını, haberlerde veya programlarda neyi yanlış yaptıklarını yerinde inceledik ve bilgilendirme yaparak belki de RTÜK tarihinde bir ilke imza attık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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