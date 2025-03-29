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RTÜK Başkanı Şahin'den Özgür Özel'e tepki: Hiçbir kurum bir zümrenin emir eri değildir

RTÜK Başkanı Şahin'den Özgür Özel'e tepki: Hiçbir kurum bir zümrenin emir eri değildir
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Maltepe'deki miting sırasında televizyon kanallarına ilişkin sözlerine tepki göstererek; "Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir" ifadelerini kullandı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Özgür Özel'e yönelik "Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından partisinin İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingde konuştu.

TELEVİZYON KANALLARINA SERT SÖZLER

Daha önce yaptığı boykot çağrısına ilişkin de konuşan Özel, mitingi yayınlamayan kanallara boykot çağrısında bulunurken; kanallara yönelik sert ifadeler kullandı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Özel'in mitingi yayınlamayan kanallara yönelik sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Günlerdir "özgür basın" nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük" diyen Şahin, "Televizyonların yayın akışına müdahale ederek "son 2 dakika, son 3 dakika" diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!

Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür" ifadelerini kullandı.

"HİÇ BİR KURUM BİR GRUBUN EMİR ERİ DEĞİLDİR"

Şahin ayrıca şöyle yazdı: "Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!

Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!

Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır.

Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir."

RTÜK Başkanı Şahin'den Özgür Özel'e tepki: Hiçbir kurum bir zümrenin emir eri değildir

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıYaşar:

RTÜK sen hiç konuşma sen iktidarın kölesisün sen iktidarın en ağaşalik kurumusun

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Ahlaksız Özgür den yalan ve iftiralar

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Haber YorumlarıMustafa Peker:

Ebubekir Efendi 10 gün diğer kapattığın kanaldaki insanlar emekci ve aileleri yokmu?? taşmı yiyecek? Kendinizle çelişmeyin kardeşim… Çok sırıtıyor söyledikleriniz.

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Haber YorumlarıSktgdn:

RTÜK başkanı sen ne diyorsun senin engelledigin yayınlar nedir? Sen kimsin ki insanların haber alma özgürlüğünü engelliyorsun, akp yalakası

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Haber YorumlarıNazmi Başpinar:

essahmı laann.amma sen öylesin 85 milyon öyle deyiveriyoo

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Ne?? ne diyor ne diyor??? emir eri değildir mi diyor? ahahaha komik adam seni

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Haber YorumlarıCanan Bozkurt:

bu özgür kuklalarına diyorki ben hangi kanalı izleyin dersem onu izliyceksiniz,ben nerden istersem ordan alışveriş yapacaksınız , ben nereye gidip gitmemiz gerektiğinizde söylerim: yani tüm chp lilerini zekası tek başına hareket etmeye uygun yeterli değil sizler birer birey değilsiniz bizim kuklalarımızsınız:)) utanmadan (gerçi bunlarda utanma olsa vatanım dediği ülkeyi dışardaki babalarına şikayet etmez) CUMHURBAŞKANIMIZA diktatör diyorlar:)) efendileri özgür ün emrindeler müstahak hepinize

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

rtük, havuz medyası nedir, ne işi yarar, nereden beslenir bunu açıklayında gerisini boşver,

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

haber alma özgürlüğünü kısıtlayamazsın,fikir özgürlüğünüde kısıtlayamazsın,demokrasi diyordunuz nerede şimdi

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Haber YorumlarıHalit:

Yalancının.......

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