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Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti

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Yeniden Refah Partisi'nden seçilerek Meclis'e giren daha sonra partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Ak Parti'nin "Yeniden İstanbul Mitingi"nde Ak Parti'ye geçti. Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer almayacağını duyuran Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında soğuyan ilişkilerde yaşanan yeni gelişme AK Parti'nin İstanbul'daki mitingine damga vurdu. Partisini eleştirerek istifa eden eski Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu, AK Parti saflarına katıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçilerek TBMM'ye giren Suat Pamukçu 20 Şubat'ta partisinden istifa etmişti. Pamukçu, gerekçe olarak "partisinin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" göstermişti.

Pamukçu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

SUAT PAMUKÇU KİMDİR?

Suat Pamukçu 1950 yılında Bayburt'ta doğdu. İlköğrenimini Bayburt Şair Zihni İlkokulunda; ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum Lisesinde üstün başarıyla tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1975-1995 yılları arasında özel sektörde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

20 ve 21. Dönemlerde Bayburt Milletvekili seçildi. TBMM KİT Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliklerinde bulundu; Yasadışı Telefon Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Fazilet Partisinin Anayasa Mahkemesince kapatılması nedeniyle Parlamento çalışmalarına Saadet Partisi milletvekili olarak devam etti.

21. Dönemde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Recep Tayyip Erdoğan Suat Pamukçu AK Parti 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (10)

Robert Pa:

Allah utandirmasin , yakışanı yapmış !!

40
74
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Rıdvan Polat:

Hırsızlık peşinde ondan

71
43
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Kenan UZUNTAŞ:

kaç milyon dolar aldı desene yakında bir dolar milyoneri daha göreceğiz

75
30
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Robert Pa:

Allah utandırmasın, yakışanı yapmış!!!

42
44
yanıtYanıtla
Sezgin Sezgin:

Şimdi daha iyi anladık refahta istifa ettiği an refaha niye iftiralar savunduğunu...

36
5
yanıtYanıtla
Osman Öner:

Menfaat uğruna iş yapanlar AKP de CHP'den gidenler iyi partili hepsi AKP de

36
4
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yüksel kircicek:

satın aldığınız her şeyi kullanabilirsiniz.

29
4
yanıtYanıtla
Mehmet Altin:

geleceğini düşünmüş.????

18
3
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sade vatandaş:

gelecek hafta onbinlira alan biz emeklilerde sandıkta oy kullanarak ak partiye olan şükranlarımızı saygılarımızı en naif ifade edeceğiz

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4
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Yakup SGZ:

Yeniden Refah Partisi gençlerin partisi dir.. İyiki gitmiş bu adam bi işe yaramıyordu

11
1
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