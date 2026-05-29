Romanya, Rus büyükelçiliyi bakanlığa çağırdı

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Galati kentinde bir apartmana düşen Rus insansız hava aracı nedeniyle Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i bakanlığa çağırarak protesto etti. Bakan, olayın diplomatik ilişkilere yansıyacağını ve Avrupa düzeyinde yaptırım adımları atılacağını belirtti.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya ait bir İHA'nın Galati kentindeki bir apartmana isabet etmesinin ardından Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipayev'in Dışişleri Bakanlığına çağırdığını ifade etti. Toiu, " Romanya'nın güvenliği bizim mutlak önceliğimizdir.

Galati'deki bir konuta dronun Rus menşeli olduğu yönünde Savunma Bakanlığından teyit aldık. Rusya'nın bu sorumsuzluğunun ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilere yansıyacak etkilerini, Avrupa düzeyinde yaptırım paketleri konusundaki sonraki adımları resmi olarak kendisine ileteceğiz" ifadelerine yer verdi. Toiu ayrıca Romanya Cumhurbaşkanı Nikosor Dan'ın olayın ardından sabah saatlerinde Ulusal Savunma Yüksek Konseyi'ni topladığını aktardı. - BÜKREŞ

