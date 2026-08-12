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Romanya Karadeniz'de İHA'ları İmha Etti

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Romanya ordusu, ülkenin Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde Neptun Deep açık deniz doğal gaz projesi yakınlarında sürüklenen 2 "Gerbera" tipi insansız hava aracını (İHA) kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Romanya ordusu, ülkenin Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Neptun Deep açık deniz doğal gaz projesi yakınlarında sürüklenen 2 "Gerbera" tipi insansız hava aracını (İHA) kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Romanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde, Köstence'nin yaklaşık 90 deniz mili açığında Neptun Deep derin doğal gaz projesi yakınında çalışmalar yürüten bir sivil geminin 2 İHA ve bir dron parçasının sürüklendiğine dair ihbarda bulunduğu ifade edildi. Dalgıçların bulunduğu bir Sahil Güvenlik gemisinin belirtilen bölgeye hareket ettiği, incelemeler sırasında muhtemelen patlayıcı yüklü 2 Gerbera tipi İHA ve bir dron kanadı tespit edildiği kaydedildi. İki İHA'nın dalgıçlar tarafından kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildiği, risk oluşturmayan dron parçasının da gemiye alındığı ifade edildi. Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Ukrayna tarafıyla iletişime geçtiği, Ukrayna tarafının İHA'ların Ukrayna kuvvetlerine ait olmadığını belirttiği aktarıldı.

NATO üyesi Romanya, Ukrayna ile 614 kilometre uzunluğunda kara sınırını paylaşıyor. Son 4 yılda Rus insansız hava araçları, Romanya hava sahasını defalarca kez ihlal etmişti. Karadeniz'de önemli ticaret ve enerji güzergahları boyunca yüzen mayınlar da tespit edilmişti. Karadeniz'i Gürcistan, Rusya ve Ukrayna ile paylaşan NATO üyesi ülkeler Romanya, Bulgaristan ve Türkiye, hayati önem taşıyan ticaret yollarında sürüklenen 150'den fazla mayını etkisiz hale getirmişti. Temmuz ayında 3 ülke, Karadeniz'de yüzen mayınları temizlemekle görevli ortak bir görev gücünü, kritik altyapıyı koruma görevlerini de içerecek şekilde genişletme konusunda anlaşmıştı. Her 3 ülkenin de Karadeniz'de doğal gaz arama veya üretim projeleri bulunuyor. Romanya'nın OMV Petrom (ROSNP.BX) ve devlet gaz üreticisi Romgaz'ın (SNG.BX) ortak sahibi olduğu Romanya'nın Neptun Deep sahası, 2027 yılında üretime geçecek ve Romanya'yı Avrupa Birliği'nin en büyük gaz üreticisi haline getirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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