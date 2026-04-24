Reuters: "Pentagon, İran savaşını desteklemeyen NATO müttefiklerinin cezalandırılmasına ilişkin seçenekler sundu"

ABD'li bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının hükümete Washington'un İran'la savaşında operasyonlarını desteklemeyen NATO müttefiklerinin cezalandırılmasına ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir e-posta gönderdiğini, bunlar arasında İspanya'nın NATO'dan çıkarılmasının yer aldığını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) gelen bir e-postada, ABD'nin İran'la savaşında operasyonlarını desteklemeyen NATO müttefiklerini cezalandırmak için kullanabilecek seçeneklerin sıralandığını ifade etti. Yetkili, seçenekler arasında İspanya'nın NATO'dan ittifaktan çıkarılması, "zor" ülkelerin NATO'daki önemli veya prestijli pozisyonlardan uzaklaştırılmasının yer aldığını aktardı. Yetkili, e-postada NATO müttefiklerinin ABD'ye İran savaşı için üslerine erişim ve uçuş hakları verme konusundaki isteksizliğinden duyulan hayal kırıklığının ifade edildiğini aktardı. Yetkili, söz konusu seçeneklerin "Avrupalıların hak sahibi olma duygusunu azaltmak" amacıyla NATO müttefiklerine güçlü bir sinyal göndermeyi amaçladığını söyledi. Yetkiliye göre e-postada, İspanya'nın ittifaktan çıkarılması seçeneğinin, ABD askeri operasyonları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağı, ancak sembolik olarak önemli bir etkiye yol açacağı savunuluyor.

ABD'nin İngiltere'ye diplomatik desteğinin yeniden değerlendirilmesi seçeneği

Yetkili e-postada ayrıca ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki iddiasına ilişkin pozisyonunun gözden geçirilmesi seçeneğini yer aldığını ifade etti. E-postada Arjantin yakınlarındaki Falkland Adaları gibi uzun süredir Avrupa'nın "emperyal toprakları" olan bölgelere ABD'nin diplomatik desteğinin yeniden değerlendirilmesi seçeneği de yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde adaların İngiltere tarafından yönetildiği, ancak Arjantin'in hala adalar üzerinde hak iddia ettiği belirtiliyor. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de Trump'ın müttefiki olarak biliniyor.

"Pentagon, üzerlerine düşeni yapmaları için Başkan'ın güvenilir seçeneklere sahip olmasını sağlayacak"

Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson, e-postayla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi ABD, NATO müttefikleri için her şeyi yapmış olmasına rağmen onlar bizim yanımızda olmadı. Savunma Bakanlığı, müttefiklerimizin artık kağıttan kaplan olmaması ve üzerlerine düşeni yapmaları için Başkan'ın güvenilir seçeneklere sahip olmasını sağlayacaktır. Bu konudaki iç görüşmelerimiz hakkında daha fazla yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, NATO ülkelerine tepki göstermişti

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardımcı olmak için donanmalarını göndermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini sert bir şekilde eleştirmişti. Trump ayrıca ittifaktan çekilmeyi düşündüğünü belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı