Haberler

Rahmi Koç'un sözlerine Bursa'dan suç duyurusu: "Bu ülkenin birliğine atılmış bir dinamittir"

Rahmi Koç'un sözlerine Bursa'dan suç duyurusu: 'Bu ülkenin birliğine atılmış bir dinamittir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, Rahmi Koç’un tepki çeken sözlerini sert dille eleştirerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını ve vatandaşları boykota davet ettiğini açıkladı.

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, iş insanı Rahmi Koç'un kamuoyunda tepki çeken sözlerine ilişkin konuştu. Koç'un ifadelerini sert sözlerle eleştiren Turan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı fıkra ile tepki çeken Rahmi Koç'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Rahmi Koç'un sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Turan, "Bu işin şakası olamaz. Bu ülkede Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi ile hep birlikte yaşayan kardeş bir milletiz. Bunun ayrımı olmaz. Yapılan açıklama bu ülkenin birliğine ve beraberliğine atılmış bir dinamittir" dedi.

Devletin son dönemde toplumsal birlik ve kardeşlik adına önemli adımlar attığını ifade eden Turan, "Özellikle devlet büyüklerimizin çabasıyla ortaya konulan kardeşlik iklimine zarar veren Rahmi Koç'u şiddetle kınıyor ve boykot ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı da boykota davet ediyorum" diye konuştu.

Tepki çeken ifadelerin kadınları hedef aldığını savunan Turan, "Kurtuluş Savaşı'nda büyük fedakarlık gösteren kadınlarımıza, yapılan bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Rahmi Koç'un bütün kadınlarımızdan özür dilemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Turan, söz konusu açıklamalar nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere dilekçe hazırladıklarını belirterek, "Toplumu ayrıştıran, insanları kin ve nefrete sürükleyen bu tür açıklamaların karşısında duracağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Kayıp çok büyük! Emekli aylıkları, maaşlar ve asgari ücretliler dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Kayıp çok büyük, geçen yılı geçti
Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti

Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Alarm seviyesi bitti
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları