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Yeniden Refah Partili Bekin, Rahmi Koç'un sözlerine tepki gösterdi

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Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un sözlerini eleştirerek 'Tüm Kürt kadınları adına kendisini şiddetle kınıyorum' dedi. Bekin ayrıca İsrail'in Lübnan saldırılarına da tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin, "Tüm Kürt kadınları adına kendisini bu ifadeleri nedeniyle şiddetle kınıyorum." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışındaki sözlerini eleştirerek, "Bu iş adamının ortaya koyduğu tavır kabul edilebilir değildir. Türkiye'de hiç kimse dokunulmaz değildir. Bunlar kendilerini beyaz Türkler olarak tanımlayarak dokunulmaz olduğunu zannetmekte ve ne yazık ki 86 milyona üstencil bir yaklaşım sergilemektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

Koç'un ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmanın önemine işaret eden Bekin, şöyle konuştu:

"Bu açıklamasından sonra özür açıklaması yapması da hiçbir şeyi onaracak cinsten değildir. Oradaki mazlum Kürt kadınlarına yönelik bu açıklamaları şiddetle telin ediyoruz. Namusuyla, şerefiyle yüzyıllardır yokluk ve yoksullukla mücadele eden o kadınlara bu lafları yakıştırmıyoruz. Tüm Kürt kadınları adına kendisini bu ifadeleri nedeniyle şiddetle kınıyorum."

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun saldırı ve işgal planlarında ABD yönetiminin "doğrudan sorumluluğunun göz ardı edilemeyeceğini" de dile getiren Bekin, "Şiddet politikasını Lübnan'da fütursuzca kullanan İsrail'e karşı İran'ın yeniden füze saldırısı başlatmasının, hiç şüphesiz Orta Doğu'da siyonist İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı önemli bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu ifade etmek isteriz." dedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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