Rahatsızlığı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüntüleri

Katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin ilk fotoğraf kareleri de servis edildi.

Önceki akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Görüşme esnasında çekilen kareler ise Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi. Erdoğan böylece rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülenmiş oldu. Liderler ise görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İşte o kareler:

PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK

Öte yandan bugün bir açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Koca, "Sağlık durumu gayet iyi, geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En kısa zamanda programlarına kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.