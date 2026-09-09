Putin ve Xi’den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a 78. kuruluş yıl dönümü tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore'nin 78. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ülke lideri Kim Jong-un'a tebrik mesajı gönderdi. Putin mesajında kapsamlı stratejik ortaklığı sürdürme kararlılığını vurgularken, Xi ise Kuzey Kore ile olan ilişkilerini geliştirmenin sarsılmaz politikaları olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 9 Eylül'de kutlanan Kuzey Kore'nin 78. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ülke lideri Kim Jong-un'a tebrik mesajı gönderdi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamaya göre Putin mesajında Kuzey Kore'nin son yıllardaki gelişiminden övgüyle söz ederek, "Geçtiğimiz yıllarda ülkeniz sosyo-ekonomik açıdan dikkate değer başarılar elde etmiş ve dünya sahnesindeki konumunu kayda değer bir şekilde güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı. Moskova-Pyongyang ilişkilerinin dostluk, komşuluk ve karşılıklı yardımlaşma temeline dayandığını vurgulayan Putin, "Hiç şüphesiz, ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da pekiştirmek için sizinle birlikte çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Putin, hem Rusya hem de Kuzey Kore halklarının çıkarına olan güçlü ikili ilişkilerin bölgesel güvenliği sağlama ve daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturma çabalarına da katkıda bulunacağını söyledi.

Xi: "Kuzey Kore ile ilişkilerimizi geliştirmek sarsılmaz politikamız"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise mesajında Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin hükümeti adına Kim'e tebriklerini iletti. Kuzey Kore halkının çabalarının ülkenin ilerleyişini hızlandırdığını ve Kim'in bu sürece başarılı bir şekilde liderlik ettiğini vurgulayan Xi, "Özellikle son yıllarda ülkenize ve halkınıza liderlik ederek ve ekonomik ile sosyal inşaya odaklanarak bir dizi kalkınma başarısına imza attınız. Çin tarafı bundan içtenlikle memnuniyet duymaktadır" dedi. Çin ve Kuzey Kore'yi "Benzer kaderleri paylaşan sosyalist komşular" olarak tanımlayan Xi, "Çin-Kuzey Kore ilişkilerini korumak, pekiştirmek ve geliştirmek, ÇKP'nin ve Çin hükümetinin sarsılmaz politikasıdır" ifadelerini kullandı. Bu yılın Haziran ayında Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğini ve ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak üzere Kim ile bir araya geldiğini hatırlatan Xi, "Karşılıklı iş birliği ve gelişimi hızlandırmak, halklarımızın refahını artırmak ve dostluğunu güçlendirmek ve ayrıca bölgesel ve küresel barışa, istikrara, kalkınmaya ve refaha daha büyük katkılarda bulunmak için sizinle birlikte çaba göstermeye hazırım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı