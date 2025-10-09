Putin ve Aliyev'den AZAL Uçağı Kazası Üzerine Görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede "Bunların hepsini bir kez daha tekrarlamak isterim ki, daha önce mutabık kaldığımız gibi, soruşturmaya her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmon'un daveti üzerine BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmak üzere, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi. Aliyev temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Duşanbe'deki görüşmede, 2024 Aralık ayında düşürülen AZAL uçağına yönelik taziyeleri ve ardından yapılan telefon konuşmasındakini özrünü hatırlatan Putin, "Görevimiz, olup biten her şeyi objektif bir şekilde değerlendirmek ve gerçek sebepleri tespit etmektir . Bunların hepsini bir kez daha tekrarlamak isterim ki, daha önce mutabık kaldığımız gibi, soruşturmaya her türlü desteği sağlıyoruz. Soruşturma tamamlanmak üzere ve artık genel olarak bu trajedinin, bu felaketin nedenlerinden bahsetmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Aliyev ile yaptığı görüşmede, AZAL uçağının düşmesine yol açan olayları açıklayan Putin, "Gökyüzünde bir Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA) vardı. Biz, trajedinin yaşandığı günün gecesinde Rusya sınırını geçen üç İHA'yı aynı anda devreye soktuk. Rus hava savunma sisteminin ateşlediği iki füze AZAL uçağına doğrudan isabet etmedi, ancak birkaç metre uzağında patladı. Saldırı yıkıcı muharebe unsurları tarafından değil, muhtemelen füzelerin patlamadaki parçaları dolayısıyla gerçekleşti" dedi.

Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin ittifak ruhu içinde devam etmesi temennisinde bulunan Putin, "Bu iş birliğinin sadece yeniden tesis edilmesini değil, ilişkilerimizin ruhuna uygun şekilde devam etmesini umuyorum. Bunu asla unutmuyoruz, yakın zamanda imzalanan anlaşmayı hatırlıyoruz ve tüm temel hükümlerini hayata geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rusya, Azerbaycan ile ilişkilerin gelişme ivmesini sürdürmek için elinden gelen her şeyi yapacak" diye konuştu.

"Bu olayın objektif bir şekilde araştırılacağından hiçbir şüphemiz olmadı"

2024'ün Aralık ayında Azerbaycan Havayollarına ait uçağın trajik bir şekilde kaza yapmasıyla ilgili verdiği detaylı bilgiler için Putin'e teşekkürlerini belirten Aliyev, "Sizin de hatırlayacağınız gibi, o trajik günde St. Petersburg'da bir toplantıya katılacağım ve olaydan haberdar olduğumda, uçaktan sizi arayıp başsağlığı diledik. Ayrıca, bu etkinliğe katılan meslektaşlarımıza, objektif bakış açısından gayriresmi BDT zirvesine katılamayacağımı iletmenizi rica etmiştim" ifadelerini kullandı.

Bu durumu bizzat takip ettiği için Putin'e teşekkürlerini ileten Aliyev, "Soruşturmanın ilerleyişini bizzat takip ediyorsunuz ve her şeyi objektif bir şekilde araştıracağından hiç şüphemiz yoktu. Bu nedenle, görüşmemiz sırasında bu konuyu açıklığa kavuşturmayı gerekli gördüğünüz için bir kez daha minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Biz sizinle defalarca düşüncelerimizi paylaştık. Bunun dışında ekiplerimiz de sürekli iletişim halindedir. Bu olayın objektif bir şekilde araştırılacağından hiçbir şüphemiz olmadı. Bu nedenle, konulara açıklık getirmek amacıyla görüşmemizi gerekli gördüğünüz için size bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sizin de belirttiğiniz gibi sadece ticari-ekonomik ilişkiler değil, diğer alanlarda da bu yıl ilişkilerimiz başarıyla gelişti. Vurguladığınız gibi ticaret hacminde olumlu bir dinamik gözlemleniyor. Ayrıca diğer alanlarda da herhangi bir gecikme yok, tam tersine sizinle belirlediğimiz tüm yol haritaları başarıyla gerçekleştiriliyor" dedi. - DUŞANBE