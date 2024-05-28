Putin: Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahlarla Rusya'yı vurma ihtimali var

Özbekistan'daki temasların ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı uzun menzilli hassas silahlarla Rusya topraklarını vurma ihtimaline değinerek, "Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır" dedi.

Yeniden devlet başkanı seçildikten sonra üçüncü yurtdışı ziyaretini Özbekistan'a gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna ordusu için savaşan çok sayıda yabancı paralı asker grubunun varlığına dikkat çeken Putin, "Ukrayna'da paralı askerlerin olabileceği veya olduğuna gelince, biz bunu iyi biliyoruz. Burada yeni bir şey yok. Bu kişilerin uzun süredir orada olduklarını, telsiz yayınında İngilizce, Fransızca ya da Lehçe konuşulduğunu duyuyoruz. Uzun menzilli silahların kullanımına gelince, bunları kim kullanıyor veya kim muhafaza ediyor? Elbette paralı asker kılığında eğiticiler. Onlar var ve kayıplar veriyoruz. Eğer oradalarsa silahlı kuvvetlerimizin de hedefi olacaklardır" dedi.

"Avrupa'da ciddi bir çatışmaya ve küresel bir çatışmaya doğru yeni bir adımdır"

Batılıların Ukrayna'ya asker gönderme kararı vermesinin olumsuz sonuçlarının olacağını ifade eden Putin, "Bunun iyi ve doğru bir karar ve iyi bir çıkış yolu olduğunu düşünmüyorum. Bu gerginliği tırmandırma ve Avrupa'da ciddi bir çatışmaya ve küresel bir çatışmaya doğru yeni bir adımdır. Bu onlara lazım mı? O zaman buyurun" dedi.

"Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya teslim edilen silahlar ile Rus topraklarını da hedef alınabileceğine dair ifadelerine cevap veren Putin, "NATO Genel Sekreteri'nin açıklamalarını bilmiyorum. Norveç Başbakanı olduğu dönemde onla görüştük. Barents Denizi ve diğer sorunları çözdük ve o dönemde genel olarak hemfikirdik. Eğer o Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma ihtimalinden bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir. Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar" dedi.

"Ukrayna'daki tek meşru iktidar parlamento başkanıdır"

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in resmi görev süresinin dolduğunu söylemesinin ardından tekrar aynı konuya değinen Putin, "Teknik açıdan bana göre tek meşru iktidar parlamento başkanıdır. Ukrayna Anayasası'nda yalnızca parlamento başkanının görev süresinin uzatılması varken devlet başkanının görev süresinin uzatılması hakkında hiçbir şey bulunmuyor. Ukrayna Anayasası'nın 111'inci maddesine göre iktidarın, başkanlık yetkisinin parlamento başkanına devredildiği belirtiliyor" dedi.

Buna karşı yine de Ukrayna'da resmi muhataplarla müzakere edebileceklerini de hatırlatan Putin, "Rusya, Ukrayna konusunda müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi ve sürdürmeye hazır" ifadelerini kullandı. - TAŞKENT