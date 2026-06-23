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Putin: "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022'de İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu açıkladı. Putin, görüşmelerin sahadaki gerçekler ve ABD ile ele alınan şartlara dayanması gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabine toplantısında Ukrayna ile muhtemel barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Putin, 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Putin, Ukrayna ile gelecekte yürütülecek her türlü diplomatik girişimin ayrıca sahadaki gerçeklere, Ağustos 2025'te ABD'de Alaska eyaletine bağlı Anchorage'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvede ele alınan şartlara ve Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada belirttiği ilkelere dayanması gerektiğini aktardı. Putin, "Rusya, daha önce İstanbul'da varılan mutabakatlar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırdır. İstanbul'da varılan mutabakatlar, Anchorage'da tartışılan şartlar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde. Ayrıca, birkaç yıl önce Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığım konuşmada ortaya koyduğum ilkeler de buna dahildir" dedi.

Putin, İstanbul görüşmelerinin Ukrayna tarafından başlatıldığını hatırlatarak, Ukrayna için "uygun" şartlar içerdiğini ancak görüşmeler sonunda bir uzlaşma sağlanamadan sona erdiğini ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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