Putin'in Barış Şartları: NATO'nun Genişlemesi ve Yaptırımlar

Putin'in Barış Şartları: NATO'nun Genişlemesi ve Yaptırımlar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Batılı liderlerden istediği şartlar arasında, NATO'nun doğuya genişlemesinin durdurulması ve bazı yaptırımların kaldırılması yer alıyor. Putin, askeri zafer elde etmesi durumunda sonuçların daha acı olacağını vurguluyor.

Reuters haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirme şartları arasında, Batılı liderlerin NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurma ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların bir kısmını kaldırma yönünde yazılı taahhütte bulunmalarının yer aldığını öne sürdü.

Reuters haber ajansının müzakereler hakkında bilgi sahibi 3 Rus kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartlarına yer verildi. Habere göre Putin, Batılı liderlerden NATO'yu doğuya doğru genişletmeme yönünde yazılı taahhütte bulunmalarını istedi. Haberde bu talebin Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin NATO üyeliğinin resmen reddedilmesi anlamına geldiği belirtildi. Kaynaklara göre Rusya ayrıca, Ukrayna'nın tarafsız statüde olmasını, Batı'nın Rusya'ya yönelik bazı yaptırımlarını kaldırmasını, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıkları sorununun çözülmesini ve Ukrayna'da Rusça konuşanların korunmasını istedi. Kaynaklardan biri, Putin'in kendi şartlarına göre bir barış anlaşmasına varamayacağını anlarsa "askeri zaferlerle" Ukraynalılara ve Avrupalılara "barışın daha da acı verici olacağını" göstermeye çalışacağını söyledi. Kaynak, Putin'in savaş alanında taktik bir fırsat görmesi halinde Ukrayna'nın içlerine doğru ilerleyeceğini, Batı'nın ne tür yaptırımlar ve ekonomik sıkıntılar getireceğine bakmaksızın Rusya'nın yıllarca savaşmaya devam edebileceğine inandığını belirtti. İkinci Rus kaynak ise Putin'in artık toprak konusunda daha az taviz vermeye meyilli olduğunu ve Rusya'nın hak iddia ettiği Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgenin (Donetsk, Luhansk, Zaporijya, Herson) tamamını istediği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü vurguladı. İkinci kaynak toprak meselesine ilişkin, "Putin tutumunu sertleştirdi" dedi. Üst düzey bir Rus kaynak da, "Putin barış yapmaya hazır ama ne pahasına olursa olsun değil" dedi.

Rusya, 4 bölgenin neredeyse tamamını kontrol ediyor

Rusya şu anda Luhansk'ın neredeyse tamamını, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 70'inden fazlasını kontrol ederken, Harkov ve Sumy bölgelerinin de bir kısmını işgal etti.

Ukrayna yönetimi daha önce defalarca Rusya'ya "NATO üyeliği konusunda görüş hakkı verilmemesi" gerektiğini belirtmişti. Ukrayna ayrıca Batı'nın kendisine gelecekteki herhangi bir Rus saldırısını caydırmak için güçlü bir güvenlik garantisi vermesi gerektiğini söylemişti.

NATO da ayrıca Rusya talep ettiği için "açık kapı" politikasını değiştirmeyeceğini vurgulamıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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