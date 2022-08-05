Görüşmenin kendisi kadar konuşulacak görüntü: Sehpanın boyutu Avrupa'ya bir mesaj mı? - Haberler

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Görüşmenin kendisi kadar konuşulacak görüntü: Sehpanın boyutu Avrupa'ya bir mesaj mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20 itibariyle başladı. Görüşmenin basına açık kısmında ise kameralara yansıyan sehpa detayı dikkat çekti. Rus yetkililer, Putin-Erdoğan görüşmesine küçük bir masa koyarak yakınlık mesajı verdi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Putin-Macron görüşmesindeki devasa masa gündem olmuştu. Siyaset uzmanları bu durumu "Rusya-Fransa arasındaki ilişkiler kritik seviyede" olarak nitelendirmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.00 sularında Rusya'ya indi. Liderlerin görüşmesinde samimi anlar yaşanırken Putin'in görece az konuşup sözü Erdoğan'a bırakması dikkatlerden kaçmadı.

Putin'den Fransa'ya ayrı, Türkiye'ye ayrı tarife! Masa detayı dikkatleri üzerine çekti

Görüşmenin basına açık kısmında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgemizdeki son durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Avrupa'nın Rus gazını Türkiye üzerinden alması çok önemli. Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili de etraflıca bir görüşme yapacağız. Bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" dedi. ifadelerini kullandı.

Putin'den Fransa'ya ayrı, Türkiye'ye ayrı tarife! Masa detayı dikkatleri üzerine çekti

Öte yandan görüşme sırasında Rus tarafının kullandığı sade ve küçük sehpa kameralara yansıdı. Siyaset uzmanları bu durumu iki ülkenin liderlerinin yakın temas halinde olması ve ilişkilerin iyi olması üzerine yordu.

Putin'den Fransa'ya ayrı, Türkiye'ye ayrı tarife! Masa detayı dikkatleri üzerine çekti

Geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Putin, bu görüşmede metrelerce uzunluğunda olan bir masa kullanmıştı. Görüşmenin basına yansıyan kısımlarında ise Putin'in sert yüz ifadesi kameralar tarafından kayıt altına alınmıştı.

Haberler.com / Bilsay Özer - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Soçi Politika Güncel Haberler

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