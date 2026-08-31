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Putin ve Xi'den vizesiz seyahatte kalıcı adım

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Xi ile görüşmesinde iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulamasını kalıcı hale getirmek için çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Görüşmede ayrıca sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulamasını kalıcı hale getirmek için çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi çerçevesinde bir araya geldi. Putin, Xi ile görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini belirterek, Nepal ve Tibet'teki sel felaketi sonucu insanların hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileklerini iletti. Putin ayrıca, "Rusya ve Çin arasındaki vizesiz seyahat düzenlenmesini katılı hale getirmek için çalışmaya hazırız" dedi.

İki ülke vatandaşları turistik, ticari ve özel amaçlarla seyahatlerinde karşılıklı olarak 30 güne kadar kalabiliyor. Rusya ile Çin, bu yılın temmuz ayında karşılıklı vizesiz seyahat uygulamasını 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatma kararı almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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