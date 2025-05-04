Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Türkiye Pakistan'a diplomatik destek verir, sahaya inmez

Haberler.com ekranlarında Abdurrahman Yazıcı'nın sunduğu programa katılan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Güney Asya'daki çatışma dinamikleri ile Orta Asya'daki büyük güç rekabetini yorumladı. Türkiye'nin bu bölgelerdeki stratejik pozisyonuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE, PAKİSTAN LEHİNE DİPLOMATİK DESTEK VERİR"

Hindistan ile Pakistan arasında süregelen tarihsel çatışmaların yeniden gündemde olduğunu belirten Prof. Dr. Ülger, Türkiye'nin bu süreçte sahaya inmeyeceğini ancak diplomatik düzeyde Pakistan'ın yanında yer alacağını vurguladı. "Türkiye müdahil olarak bu çatışmada Pakistan lehine sahada devreye girmez ama diplomatik olarak Pakistan'a güçlü destek verecek" ifadeleriyle Türkiye'nin pozisyonunu netleştirdi.

"ORTA ASYA BÜYÜK GÜÇLER ARASINDA TAMPON BÖLGEYE DÖNÜŞTÜ"

Orta Asya'daki güncel dengeleri değerlendiren Ülger, bu bölgenin şu anda büyük güçler arasında adeta bir denge sahası haline geldiğini söyledi. "Orta Asya şu an itibariyle büyük güçler arasında bir tampon bölge" diyen Ülger, Türkiye'nin bu alandaki etkisini artırmaya çalıştığını ancak Rusya ile olası bir çatışmadan kaçınmak için temkinli adımlar attığını belirtti: "Türkiye Orta Asya'da Rusya ile mukadder olan çatışmayı engellemek için biraz frene bastı."

"TÜRK DÜNYASIYLA YAKINLAŞMA İÇİN FIRSAT VAR"

Prof. Dr. Ülger, Avrupa Birliği'nin Orta Asya'ya sağladığı 12 milyar dolarlık kaynağın, Türkiye ile Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirme potansiyeli taşıdığını söyledi. "AB'nin Orta Asya'ya sağladığı 12 milyar dolarlık kaynak, Türkiye ile Türk dünyasının yakınlaşmasına imkan hazırlayacak" diyen Ülger, Türkiye'nin bölgedeki fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığını da hatırlatarak, tarihsel stratejik eksikliklere işaret etti.