Prof. Dr. Hasan Doğan, Ankara Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen 22. Ankara Kitap Fuarı'nda Kadim Yayınları standında okurlarıyla buluştu.

Kitap fuarları, kültürel etkileşimin en yüksek seviyede yaşandığı yerlerdir

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, "İslam ve İftira" adlı kitabı başta olmak üzere çeşitli çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Doğan, fuarların yalnızca kitap satışının yapıldığı alanlar olmadığını, aynı zamanda kültürel etkileşimin en yoğun şekilde yaşandığı buluşmalar olduğunu söyledi.

Doğan, "İslam ve İftira" adlı eserin yeni bir çalışma olmadığını 2008 yılında tamamlanıp doktora tezi olarak sunulduğunu 2018 yılında bir Diyanet Vakfı tarafından basıldığını ve şimdi yeniden güncellenmiş halinin okuyucusuyla buluşturulduğunu ifade etti.

Akademik çalışmalarının uzun bir döneme yayıldığını hatırlatan Doğan, "Burada yer alan kitapların çoğu aslında çok eski yıllara dayanıyor. Mesela ' İslam ve Savaş Kitabı' 1999 tarihli, 'İslam ve Barış' ise 2002'de kaleme alınmış bir çalışma. Zaman zaman bu eserleri güncellemek gerekiyor belirli zamanlarda son baskılarıyla beraber. Kripto paralarla ilgili çalışmam da 2017-2018 yıllarında yayınlanmış Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde yayımlanmıştı" diye konuştu.

Hasan Doğan çalışmaları içerisinde, bu tür etkinliklerin dinlendirici faaliyetler olduğunu vurgulayarak, " Ayrıca uzun süredir görüşemediğimiz dostlarımızı, okurlarımızı görme fırsatı buluyoruz. Gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Doğan, İslam hukukunda iftira suçunun özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Özellikle de iffete yönelen kazf...İslam özel anlamlı iftira suçunu başka bir şekilde mütalaa etmiş. Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Kur'an'da cezası açık biçimde belirtilen suç sayısı azdır; bu yönüyle bir erkek veya kadının iffetiyle ilgili iftira konusundaki ayetler oldukça dikkat çekicidir." dedi.

Bu ayetlerin sadece hukuki değil, ahlaki ilkelere de kaynaklık ettiğini vurgulayan Doğan, İftiranın sadece bir suç değil, aynı zamanda insan onurunu ve toplumun vicdanını zedeleyen, düşünce anlamında da yıpratıcı bir kavram olduğunu dile getirdi.

Doğan, kitabının akademik yönüne de değinerek, "Dipnot kısmı bir biraz fazla, derin bir doktora çalışması. İnşallah okuyanlar için faydalı olur" dedi.

Yoğun ilgi gören imza gününde Prof. Dr. Hasan Doğan, okurlarıyla uzun süre sohbet etti. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından kameramanlar, foto muhabirleri ve muhabirler için İslam ve İftira kitabını imzaladı. - ANKARA